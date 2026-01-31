Limba română: Ce înseamnă cuvântul „ardoare”?

Are o forță expresivă aparte și apare atât în limbajul literar, cât și în cel cotidian, atunci când vrem să subliniem implicarea profundă, energia și focul interior care animă o persoană.

În cele ce urmează, explicăm ce înseamnă „ardoare”, care este sensul său corect și cum poate fi folosit.

Definiția cuvântului „ardoare” în DEX

Potrivit DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), cuvântul ardoare este un substantiv feminin și are următoarea definiție:

ARDOÁRE, s. f. – Căldură mare, fierbințeală; figurat: pasiune, avânt, însuflețire puternică, zel.

(din lat. ardor)

Definiția arată că „ardoare” poate avea atât un sens propriu, legat de căldură intensă, cât și un sens figurat, mult mai des folosit, care exprimă trăiri puternice și implicare emoțională.

Ce exprimă, de fapt, „ardoarea”

În sens figurat, „ardoare” sugerează:

pasiune intensă

entuziasm profund

dorință puternică de a acționa

devotament și implicare totală

Este un cuvânt care transmite ideea de energie vie, de foc interior care nu poate fi ignorat.

Exemple de folosire a cuvântului „ardoare”

Pentru a înțelege mai bine cum este utilizat corect, iată câteva exemple:

„Și-a apărat convingerile cu ardoare.”

„A vorbit cu ardoare despre proiectul în care crede.”

„Iubea cu ardoare, fără rezerve.”

„Credința lui era susținută de o ardoare sinceră.”

În toate aceste exemple, termenul accentuează forța emoției și intensitatea trăirii.

Sinonime pentru „ardoare”

În funcție de context, „ardoare” poate fi înlocuit cu:

pasiune

avânt

înflăcărare

entuziasm

zel

înfocare

Totuși, „ardoare” păstrează o notă mai elevată și mai expresivă, fiind frecvent folosit în literatură, discursuri sau texte cu încărcătură emoțională.

Cuvântul „ardoare” desemnează o stare de intensitate maximă – fie fizică, fie sufletească. El descrie acel foc interior care ne face să credem, să iubim, să luptăm sau să ne dedicăm cu toată ființa. Este un termen puternic, expresiv, care îmbogățește limbajul și oferă profunzime oricărui text.