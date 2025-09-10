Limba română: Ce înseamnă cuvântul „comodat”?

Definiția cuvântului „comodat” (DEX)

Conform DEX, comodatul este:

„Contract prin care o persoană (comodant) dă altei persoane (comodatar), cu titlu gratuit, un bun spre folosință, cu obligația de a-l restitui după un anumit timp.”

Așadar, comodatul este o formă de împrumut de folosință (nu de consum), reglementat în dreptul civil.

Ce înseamnă juridic „comodat”?

În drept, contractul de comodat este reglementat în Codul civil (art. 2146–2164) și are următoarele caracteristici principale:

1. Gratuitate

Comodatul este întotdeauna gratuit. Dacă există o plată sau chirie, nu mai vorbim de comodat, ci de un contract de locațiune.

2. Obiectul contractului

Poate face obiectul unui comodat orice bun nefungibil (care nu se consumă prin simpla utilizare și care poate fi restituit în natură) – de exemplu: un apartament, un teren, o mașină, un echipament.

Nu pot fi date în comodat bunurile consumptibile (alimente, combustibil), pentru că acestea se distrug prin folosire.

3. Părțile contractului

Comodantul – persoana care dă bunul în folosință.

Comodatarul – persoana care primește bunul și are obligația de a-l returna la termen.

4. Obligațiile comodatarului

să folosească bunul conform destinației stabilite;

să aibă grijă de bun ca un bun proprietar;

să restituie bunul la termenul convenit sau, dacă nu există termen, la cererea comodantului.

5. Încetarea comodatului

Contractul se poate încheia la expirarea termenului stabilit, prin restituirea bunului sau prin cererea comodantului dacă există motive întemeiate.

Exemple practice de comodat

O persoană își dă gratuit mașina unui prieten pentru o săptămână.

O companie oferă spre folosință gratuită o sală de evenimente unei organizații non-profit.

Un proprietar pune la dispoziția rudelor un apartament, fără chirie, prin contract de comodat.

Diferența dintre comodat și alte contracte similare

Comodat vs. locațiune – la locațiune există plată (chirie), la comodat nu.

Comodat vs. împrumut de consumație – împrumutul de consumație presupune transmiterea proprietății unui bun consumptibil (ex: bani, grâne), cu obligația de a restitui echivalentul, nu exact același bun.

„Comodat” înseamnă, în esență, împrumut de folosință gratuită. Este un contract foarte des întâlnit, mai ales în relațiile de familie sau între prieteni, dar și în mediul juridic și administrativ. Înțelegerea diferenței dintre comodat și alte tipuri de contracte (precum locațiunea) este esențială pentru a evita neclarități sau litigii.