Limba română: Ce înseamnă cuvântul „evlavie”?

Deși este un termen cunoscut, sensul său profund este adesea redus la ideea de „credință”. În realitate, evlavia exprimă o atitudine complexă de respect, devoțiune și trăire interioară.

Definiția cuvântului „evlavie” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul „evlavie” este definit astfel:

EVLAVÍE (substantiv feminin)

Sentiment profund de respect, venerație și devoțiune față de divinitate Atitudine de pietate, credință sinceră și trăire religioasă interioară

Termenul desemnează o stare sufletească, nu doar un gest exterior.

Originea cuvântului „evlavie”

Cuvântul „evlavie” provine din limba slavonă (evlavija), intrată în limba română prin intermediul limbajului bisericesc. Originea sa explică asocierea strânsă cu viața spirituală, religia și morala creștină.

Ce exprimă „evlavia”, pe înțelesul tuturor

Evlavia ca sentiment interior

Evlavia nu înseamnă doar participarea la ritualuri religioase, ci o stare lăuntrică de credință sinceră.

Se ruga cu evlavie.

Asculta slujba cu evlavie.

Accentul cade pe trăirea interioară, nu pe aparență.

Evlavia ca respect profund

În unele contexte, evlavia poate desemna respect solemn, chiar și în afara strictului religios.

A vorbit cu evlavie despre strămoși.

A păstrat cu evlavie tradițiile familiei.

Sens extins, mai rar, dar acceptat în literatură.

Evlavia în literatură și educație

În textele literare, „evlavie” este adesea asociată cu:

smerenia

curăția sufletească

respectul față de valori morale

Apare frecvent în opere cu tematică religioasă sau istorică.

Sinonime și antonime pentru „evlavie”

Sinonime:

pietate

devoțiune

credință (în anumite contexte)

venerație

Antonime:

lipsă de credință

indiferență religioasă

profanare (contextual)

Diferența dintre „evlavie”, „credință” și „religiozitate”

Credință – convingere interioară, acceptarea existenței divinității

Religiozitate – ansamblul practicilor și comportamentelor religioase

Evlavie – modul profund și sincer de a trăi credința

O persoană poate fi religioasă fără evlavie, dar evlavia presupune întotdeauna credință sinceră.

Exemple de folosire corectă în propoziții

Bătrâna își trăia viața cu multă evlavie.

Copiii au fost învățați să se poarte cu evlavie în biserică.

Gestul său era făcut din evlavie, nu din obligație.

Cuvântul „evlavie” desemnează o atitudine sufletească profundă, caracterizată prin respect, devoțiune și sinceritate spirituală. Nu este un simplu gest exterior, ci o stare interioară autentică, motiv pentru care este des întâlnit în texte religioase și literare.