x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Impietate”

Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Impietate”

de Andreea Tiron    |    23 Sep 2025   •   18:00
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Impietate”
Sursa foto: Jurnalul/Sala de clasa

„Impietate” este un cuvânt puternic, folosit atunci când vorbim despre lipsa de respect față de ceva sacru, venerat sau de mare importanță morală.

Definiția din DEX

Potrivit DEX 2009, impietate înseamnă:

IMPIETÁTE, impietăți, s. f.

  1. Lipsă de respect, de considerație față de lucruri, persoane sau valori considerate sacre.

  2. Păcat, sacrilegiu, insultă adusă unei divinități, unei credințe, unei instituții sau unui principiu moral.

Originea cuvântului

Termenul provine din limba franceză – impiété, cu rădăcini în latinul impius („lipsit de evlavie”), format din prefixul „im-” (negativ) + „pius” („evlavios, respectuos”). Astfel, sensul său inițial era „lipsit de pietate”, „fără respect față de sacru”.

Cum se folosește în vorbire

„Impietate” apare de regulă în contexte serioase, literare, religioase sau morale, pentru a descrie un gest considerat ofensator sau lipsit de respect față de ceea ce este venerat.

Citește pe Antena3.ro

  • Exemple:

    • „Profanarea monumentului este o impietate față de eroii neamului.”

    • „Glumele pe seama tragediei au fost considerate o impietate.”

    • „Este o impietate să tratezi cu superficialitate un moment atât de solemn.”

„Impietate” dă greutate discursului – este o alegere bună atunci când vrei să subliniezi gravitatea unui gest de lipsă de respect. Este un termen cu rezonanță morală, potrivit pentru articole de opinie, comentarii sociale sau lucrări academice.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: limba română
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri