Limba română: Ce înseamnă cuvântul „paner”?

Definiția cuvântului „paner” în DEX

Potrivit DEX (Dicționarul explicativ al limbii române), cuvântul paner are următoarea definiție:

panér, panére, s. n.

Coș împletit (de obicei din nuiele), folosit pentru transportul sau păstrarea fructelor, legumelor ori a altor produse.

Cu alte cuvinte, panerul este un coș sau recipient, asemănător cu un coș de piață sau de cules, folosit frecvent pentru mere, pere și alte fructe.

Originea și folosirea cuvântului „paner”

Cuvântul paner provine din limbajul popular și era frecvent folosit în zonele rurale, mai ales în contextul:

agriculturii

piețelor tradiționale

transportului de fructe

Astăzi, termenul este considerat regional sau arhaic, fiind rar folosit în vorbirea curentă, dar supraviețuiește prin expresii consacrate precum „mere, pere, în panere”.

De ce a rămas expresia în limbajul actual

Expresia este:

ușor de memorat

ritmată

sugestivă vizual