Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Penurie”

Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române):

PENÚRIE – s. f. Lipsă (mare), insuficiență de bunuri, de resurse materiale, de mijloace de trai. ♦ Stare de sărăcie. – Din fr. pénurie, lat. penuria.

Așadar, „penurie” înseamnă lipsă gravă sau insuficiență, mai ales atunci când vorbim despre resurse esențiale.

Originea cuvântului

Cuvântul vine din limba franceză (pénurie), iar mai departe din latină (penuria), având sensul de lipsă, insuficiență, sărăcie.

Cum folosim corect „penurie”

Termenul este folosit în contexte serioase, de obicei în presă, economie, medicină sau politică, pentru a descrie lipsa unor resurse:

„Penurie de alimente în timpul iernii.”

„Spitalele se confruntă cu o penurie de medicamente."

„Criza economică a dus la penurie de locuri de muncă.”

Sinonime și expresii asemănătoare

Pentru a evita repetițiile, poți folosi:

Lipsă, insuficiență, deficit, criză, povară economică (în funcție de context).

Exemple actuale

În timpul pandemiei, multe țări au raportat penurie de echipamente medicale și de personal.

În unele regiuni, seceta prelungită duce la penurie de apă potabilă .

În perioade de criză energetică, autoritățile vorbesc despre penurie de gaze sau energie electrică.

„Penurie” este un termen care exprimă mai mult decât simpla lipsă – el indică o insuficiență gravă, o situație de criză care afectează viața de zi cu zi. Folosirea corectă a cuvântului ne ajută să descriem mai precis realitatea și să înțelegem gravitatea unor probleme economice sau sociale.