x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Penurie”

Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Penurie”

de Andreea Tiron    |    19 Sep 2025   •   09:45
Limba română: Ce înseamnă cuvântul „Penurie”

„Penurie” este un cuvânt tot mai des folosit în știri și în conversațiile de zi cu zi, mai ales atunci când vorbim despre lipsuri de alimente, energie sau resurse. Dar ce înseamnă, de fapt, și cum îl folosim corect?

Conform DEX (Dicționarul Explicativ al Limbii Române):

PENÚRIE – s. f. Lipsă (mare), insuficiență de bunuri, de resurse materiale, de mijloace de trai. ♦ Stare de sărăcie. – Din fr. pénurie, lat. penuria.

Așadar, „penurie” înseamnă lipsă gravă sau insuficiență, mai ales atunci când vorbim despre resurse esențiale.

Originea cuvântului

Cuvântul vine din limba franceză (pénurie), iar mai departe din latină (penuria), având sensul de lipsă, insuficiență, sărăcie.

Cum folosim corect „penurie”

Termenul este folosit în contexte serioase, de obicei în presă, economie, medicină sau politică, pentru a descrie lipsa unor resurse:

Sinonime și expresii asemănătoare

Pentru a evita repetițiile, poți folosi:

  • Lipsă, insuficiență, deficit, criză, povară economică (în funcție de context).

Exemple actuale

  • În timpul pandemiei, multe țări au raportat penurie de echipamente medicale și de personal.

  • În unele regiuni, seceta prelungită duce la penurie de apă potabilă.

  • În perioade de criză energetică, autoritățile vorbesc despre penurie de gaze sau energie electrică.

„Penurie” este un termen care exprimă mai mult decât simpla lipsă – el indică o insuficiență gravă, o situație de criză care afectează viața de zi cu zi. Folosirea corectă a cuvântului ne ajută să descriem mai precis realitatea și să înțelegem gravitatea unor probleme economice sau sociale.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: limba română
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri