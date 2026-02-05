Limba română: Ce înseamnă cuvântul „reverențios”

„Reverențios” este unul dintre acești termeni, frecvent întâlnit în contexte academice, religioase sau oficiale, unde exprimarea respectului joacă un rol esențial. Dar ce înseamnă, mai exact, acest cuvânt și cum este corect folosit?

Definiția cuvântului „reverențios” în DEX

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul reverențios are următorul sens:

REVERENȚIÓS, -OÁSĂ, adj. –

Care exprimă reverență; respectuos, plin de deferență.

Pe scurt, reverențios descrie o atitudine, un comportament sau un mod de exprimare marcat de respect profund, uneori chiar de venerație.

Ce înseamnă, concret, „reverențios”

Cuvântul provine din termenul „reverență”, care desemnează o formă de respect manifestată prin gesturi, cuvinte sau atitudine. Astfel, atunci când spunem că cineva este reverențios, ne referim la faptul că:

vorbește cu respect și considerație

adoptă un ton politicos, solemn sau protocolar

manifestă deferență față de o persoană, instituție sau valoare

De multe ori, termenul este folosit pentru a descrie comportamentul față de:

persoane cu autoritate (profesori, lideri, oficiali)

instituții (stat, biserică, academie)

tradiții, simboluri sau valori morale

Exemple de utilizare corectă

„A adoptat un ton reverențios în fața profesorului său.”

„Discursul a fost calm, echilibrat și profund reverențios .”

„Elevii au păstrat o atitudine reverențioasă în timpul ceremoniei.”

Sinonime pentru „reverențios”

Pentru a evita repetițiile, cuvântul poate fi înlocuit, în funcție de context, cu:

respectuos

deferent

politicos

solemn

plin de considerație

În ce contexte este folosit cel mai des

„Reverențios” este un termen mai degrabă livresc, rar întâlnit în conversația cotidiană, dar frecvent în:

texte jurnalistice de analiză

discursuri oficiale

articole culturale sau religioase

limbaj academic

Cuvântul „reverențios” exprimă mai mult decât simpla politețe: el sugerează respect profund, admirație și considerație sinceră. Folosit corect, îmbogățește limbajul și oferă nuanță și eleganță exprimării, mai ales în contexte formale sau solemne.