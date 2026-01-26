Limba română: Ce înseamnă cuvântul „tăvălug”?

De multe ori este folosit în sens figurat, pentru a descrie o forță greu de oprit, însă puțini cunosc sensul său de bază.

Definiția cuvântului „tăvălug” în DEX

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), cuvântul „tăvălug” are următoarele sensuri:

TĂVĂLÚG, -i (substantiv masculin)

Cilindru greu folosit pentru nivelarea sau tasarea pământului, asfaltului etc. (Figurat) Forță puternică, greu de oprit, care distruge sau înlătură totul în cale

Sinonime (contextuale): cilindru compactor (sens propriu), avalanșă, urgie, val nimicitor (sens figurat)

Originea cuvântului „tăvălug”

Cuvântul „tăvălug” are origine turcească (davul – obiect cilindric, rotund), intrând în limba română prin limbajul practic și agricol. Inițial, desemna strict un instrument fizic, sensul figurat apărând ulterior, prin extensie.

Cum se folosește corect cuvântul „tăvălug”

„Tăvălug” – sens propriu (concret)

Se referă la un obiect greu, cilindric, utilizat în agricultură sau construcții.

Tăvălugul a fost folosit pentru nivelarea terenului.

Drumul a fost compactat cu un tăvălug.

Context frecvent: agricultură, construcții, tehnic.

„Tăvălug” – sens figurat (cel mai utilizat)

Este sensul dominant în presă și limbajul curent.

Un tăvălug de critici s-a abătut asupra deciziei.

Criza economică a venit ca un tăvălug.

Exprimă ideea de forță rapidă, masivă și distructivă, care nu poate fi ușor oprită.

De ce este „tăvălug” un cuvânt expresiv?

„Tăvălug” este considerat un termen foarte sugestiv, deoarece transmite:

mișcare continuă

presiune

distrugere sau schimbare radicală

Tocmai de aceea este des folosit în titluri de presă și texte dramatice.

Diferența dintre „tăvălug”, „avalansă” și „furtună”

Tăvălug – accent pe forță și efect ireversibil

Avalanșă – accent pe cantitate și rapiditate

Furtună – accent pe violență și haos temporar

„Tăvălug” sugerează cel mai clar ideea de zdrobire.

Exemple de folosire corectă în propoziții

Reformele au venit ca un tăvălug peste sistemul vechi.

Viața i s-a schimbat sub tăvălugul evenimentelor.

Tăvălugul mediatic nu a mai putut fi oprit.

Expresii frecvente cu „tăvălug”

a veni ca un tăvălug – a se produce brusc și cu impact major

sub tăvălugul evenimentelor – copleșit de situații succesive

un tăvălug de reacții – val masiv de opinii sau critici

Cuvântul „tăvălug” are un sens concret, tehnic, dar este folosit preponderent metaforic, pentru a descrie situații cu impact major, greu de controlat. Este un termen expresiv, valoros din punct de vedere stilistic, frecvent întâlnit în presă și literatură.