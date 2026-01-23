Limba română: Ce înseamnă cuvântul „vicisitudine”?

Deși este adesea asociat, în mod eronat, cu ideea generală de „schimbare a sorții”, DEX îl definește mult mai precis, punând accent pe împrejurări grele, nefavorabile, necazuri și suferință.
Definiția cuvântului „vicisitudine” în DEX
Potrivit DEX ’98, DN și MDN, cuvântul „vicisitudine” este definit astfel:
VICISITÚDINE, vicisitudini, substantiv feminin (livresc)
Concurs de împrejurări grele, nefavorabile pentru cineva
(prin extensie) necaz, nenorocire, suferință
Surse: DEX ’98, DN, MDN
Sensul este predominant negativ, spre deosebire de utilizările populare greșite.
Originea cuvântului „vicisitudine”
Termenul provine din:
-
fr. vicissitude
-
lat. vicissitudo, -inis – „alternanță, schimbare”
Deși etimologia sugerează ideea de alternanță, limba română a fixat semantic cuvântul pe zona de dificultate și suferință, nu pe neutralitate.
Ce exprimă „vicisitudinea”, pe înțelesul tuturor
Vicisitudine = necaz, suferință
Acesta este sensul de bază, conform DEX.
-
A trecut prin multe vicisitudini.
-
Vicisitudinile vieții l-au marcat profund.
Se referă la încercări grele, nu la simple schimbări.
Vicisitudine ca un „concurs de împrejurări nefavorabile”
Termenul sugerează mai multe greutăți suprapuse, nu un singur necaz.
-
Boala, sărăcia și izolarea au fost vicisitudinile existenței sale.
Accent pe acumulare de dificultăți.
Vicisitudine – termen livresc
Este rar folosit în vorbirea colocvială și apare mai ales:
-
în literatură
-
în presă analitică
-
în eseuri
Are un registru stilistic elevat.
Sinonime pentru „vicisitudine” (conform dicționarelor)
Sinonime:
-
necaz
-
suferință
-
nenorocire
-
încercare
-
greutate
-
impas
(mai ales la plural: „vicisitudinile vieții”)
Antonime (contextuale):
-
bunăstare
-
liniște
-
prosperitate
-
stabilitate
Diferența dintre „vicisitudine” și termeni apropiați
|Cuvânt
|Sens principal
|Vicisitudine
|ansamblu de împrejurări grele
|Necaz
|dificultate punctuală
|Încercare
|test al rezistenței morale
|Peripeție
|întâmplare complicată, dar nu neapărat gravă
Vicisitudinea este cea mai gravă și durabilă dintre ele.
Exemple de folosire corectă în propoziții
-
A depășit cu demnitate vicisitudinile vieții.
-
Romanul descrie vicisitudinile unei familii în vremuri tulburi.
-
După ani de vicisitudini, a reușit să se ridice.
Expresii frecvente
-
vicisitudinile vieții
-
a trece prin vicisitudini
-
a depăși vicisitudinile
Cuvântul „vicisitudine” nu desemnează o simplă schimbare, ci o succesiune de împrejurări grele, suferințe și necazuri. Este un termen livresc, cu sens clar negativ, care trebuie folosit cu precizie pentru a evita confuziile semantice.