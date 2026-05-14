Limba română: Ce înseamnă termenul „exclavă”

Cuvântul apare adesea în discuțiile despre granițe, conflicte internaționale sau regiuni cu statut special, însă mulți oameni nu cunosc exact sensul lui.

Potrivit Dicționarului Explicativ al Limbii Române (DEX), o exclavă este „o parte a teritoriului unui stat separată de teritoriul principal și înconjurată de teritoriul altui stat sau al altor state”.

Mai simplu spus, o exclavă reprezintă un teritoriu care aparține unei țări, dar care nu este legat direct de restul acelei țări. Pentru a ajunge acolo pe uscat, trebuie traversat teritoriul unui alt stat.

Care este diferența dintre exclavă și enclavă

Termenii „exclavă” și „enclavă” sunt adesea confundați, însă nu au exact același sens.

O exclavă este privită din perspectiva statului căruia îi aparține teritoriul. O enclavă este privită din perspectiva statului care înconjoară acel teritoriu.

De exemplu, dacă un teritoriu aparține statului A, dar este complet înconjurat de statul B, atunci:

pentru statul A, acel teritoriu este o exclavă;

pentru statul B, același teritoriu este o enclavă.

Cel mai cunoscut exemplu de exclavă

Unul dintre cele mai cunoscute exemple din lume este regiunea Kaliningrad, care aparține Rusiei, dar este separată de restul teritoriului rus și situată între Polonia și Lituania, la Marea Baltică.

Din cauza poziției sale geografice, Kaliningrad are o importanță strategică majoră și este des menționată în contextul tensiunilor dintre Rusia și NATO.

De unde vine cuvântul „exclavă”

Termenul provine din limba franceză, din cuvântul „exclave”, format din prefixul „ex-” („în afară”) și rădăcina legată de ideea de teritoriu închis sau delimitat.

În limba română, cuvântul este utilizat mai ales în contexte geografice, politice și diplomatice.

De ce sunt importante exclavele

Exclavele pot crea probleme logistice, economice sau politice, deoarece accesul către ele depinde adesea de relațiile cu statele vecine. În anumite situații, acestea devin puncte strategice extrem de sensibile, mai ales în perioade de conflict sau tensiuni internaționale.

În același timp, exclavele sunt și subiecte importante pentru istorie, geografie și drept internațional, fiind exemple interesante despre modul în care s-au format granițele statelor de-a lungul timpului.