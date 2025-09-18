Limba română: Cum se spune corect, contor sau contoar?

Răspunsul scurt: nu – dacă te referi la aparatul care măsoară consumul de apă, gaz sau curent electric. Totuși, „contoar” există în limba română, dar are altă semnificație.

Ce spune DEX-ul

CONTÓR – s. n.

Aparat care măsoară și înregistrează consumul de apă, gaze, energie electrică etc.

– Din fr. compteur

CONTOÁR – s. n.

Compartiment de corespondență în care se sortează scrisori (de obicei la oficiile poștale).

– Din fr. comptoir

Așadar, dacă vorbim despre aparatul care „înregistrează” consumul de apă, gaz sau energie, forma corectă este contor, nu „contoar”.

Exemple corecte

„Am citit contorul de apă."

„Contorul de gaz va fi înlocuit mâine.”

„Firma a instalat un nou contor de energie.”

„Contoar” ar fi folosit corect doar într-o frază de genul:

„Scrisorile sunt trimise la contoar pentru sortare.”

De ce apare confuzia

Confuzia apare deoarece cele două cuvinte sunt aproape identice ca formă și ambele au pluralul în „-oare”: contoare. În plus, „contoar” este mai rar întâlnit în vorbirea de zi cu zi, ceea ce îi face pe mulți să creadă că este doar o altă formă a lui „contor”.

Știați că?

Ambele cuvinte vin din limba franceză, dar din termeni diferiți: contor – din compteur (aparat de numărat/măsurat); contoar – din comptoir (tejghea, ghișeu, compartiment).

În trecut, „contoar” desemna și un tip de ghișeu la bancă sau la vamă, sens care a dispărut aproape complet din uz.

Pluralul este același pentru ambele cuvinte (contoare), dar contextul le deosebește.

Dacă te referi la aparatul de măsură, folosește contor. Dacă vorbești despre sortarea scrisorilor la poștă, atunci cuvântul corect este contoar.

Un detaliu mic, dar care face diferența între vorbirea îngrijită și exprimarea greșită!