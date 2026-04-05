Măști naturale periculoase pentru ten. Îți pot arde pielea!

Unele trucuri de frumusețe făcute acasă pot afecta pielea mai repede decât un produs cosmetic puternic, avertizează dermatologii.

Pielea este un organ sensibil, cu un pH atent echilibrat. Atunci când acest echilibru este afectat, problemele nu apar întotdeauna imediat, dar pot avea efecte pe termen lung: iritații, pete, uscăciune sau sensibilitate crescută, scrie citymagazine.si

Lămâia poate provoca arsuri chimice

Sucul de lămâie este des folosit pentru „albirea” tenului, deoarece conține acizi care exfoliază ușor. Problema este concentrația mare de acid. Aplicată direct pe piele, lămâia poate distruge stratul protector și poate provoca iritații.

Expunerea la soare după folosirea lămâii este și mai periculoasă, deoarece pielea devine sensibilă la razele UV și pot apărea pete pigmentare sau chiar bășici.

Bicarbonatul distruge bariera naturală a pielii

Deși poate îndepărta celulele moarte, bicarbonatul are un pH alcalin, în timp ce pielea are un pH ușor acid. Aplicarea bicarbonatului pe față distruge acest echilibru, iar pielea poate deveni uscată, iritată și mai predispusă la coșuri și inflamații.

Usturoiul și oțetul sunt prea agresive pentru piele

Usturoiul este cunoscut pentru proprietățile antibacteriene, motiv pentru care unele persoane îl aplică direct pe coșuri. Însă usturoiul crud conține substanțe foarte iritante și poate provoca arsuri ale pielii.

Și oțetul de mere este adesea folosit ca tonic natural, dar aplicat nediluat poate provoca iritații puternice, iar uneori chiar și diluat poate fi prea agresiv pentru anumite tipuri de ten.

Scorțișoara poate provoca reacții alergice

Scorțișoara este folosită în măști de față pentru că dă senzația că „revitalizează” pielea. În realitate, senzația de căldură și furnicături înseamnă că pielea este iritată. Scorțișoara poate provoca reacții inflamatorii, mai ales în cazul pielii sensibile.

Zahărul poate produce micro-leziuni

Zahărul este folosit ca exfoliant natural, dar cristalele sale nu sunt uniforme și pot produce zgârieturi fine la nivelul pielii. Aceste micro-leziuni slăbesc bariera naturală a pielii și cresc sensibilitatea.

Aspirina și pasta de dinți, remedii riscante

Masca cu aspirină este folosită pentru acnee, deoarece conține o substanță similară acidului salicilic. Însă produsele cosmetice sunt formulate în concentrații controlate, în timp ce aspirina dizolvată în apă poate provoca roșeață, descuamare și afectarea barierei pielii.

Aplicarea pastei de dinți pe coșuri este un alt mit popular. Deși poate usca coșul, pasta de dinți poate irita pielea, poate provoca roșeață și poate lăsa pete.

De ce „natural” nu înseamnă întotdeauna sigur

Măștile făcute acasă par sigure pentru că folosim ingrediente din bucătărie. Însă aceste ingrediente conțin substanțe active puternice, care pot fi imprevizibile pentru piele.

Produsele cosmetice sunt testate pentru siguranță și sunt formulate special pentru piele. Frumusețea nu vine din experimente agresive, ci din îngrijire constantă și blândă. Pielea ține minte agresiunile, iar iritațiile repetate pot afecta capacitatea de regenerare pe termen lung.