Camaro vs. Mustang – colecționează și construiește machetele celor două mașini legendare. Piese noi, de mâine la chioșcuri!

Chevrolet Camaro și Ford Mustang sunt două astfel de repere: mașini care au definit o epocă, au creat tabere de fani și au influențat designul și performanța automobilelor americane. Această rivalitate legendară este reinterpretată într-un format dedicat pasionaților adevărați, prin colecția „Camaro vs. Mustang”, un proiect editorial și de colecție care permite construirea, pas cu pas, a două machete auto emblematice la scara 1:18 – Chevrolet Camaro Z/28 (1968) și Ford Mustang Mach 1 (1970).

Colecția este structurată în 20 de apariții bilunare, fiecare număr livrând piese pentru ambele machete auto, alături de instrucțiuni de asamblare clare și o revistă de colecție cu informații istorice și tehnice.

Piesele incluse în numărul 3 al colecției

Numărul 3, care apare mâine, 12 februarie, continuă construcția ambelor machete și aduce piese esențiale, care consolidează atât partea estetică, cât și cea funcțională.

Pentru Chevrolet Camaro Z/28 (1968), colecționarii primesc: filtru de aer, curea de ventilator, șuruburi pentru fixarea modelului pe baza de expunere, eticheta de identificare a modelului și baza de expunere, destinată prezentării finale a machetei.

Pentru Ford Mustang Mach 1 (1970), numărul 3 include: secțiunea de eșapament față, secțiunea de eșapament spate.

Pe lângă piesele de asamblare, revista din acest număr analizează evoluția designului celor două modele. În cazul Camaro, sunt detaliate modificările de caroserie și opțiunile de personalizare ale interiorului, iar pentru Mustang, accentul cade pe silueta devenită emblematică, pe partea frontală și pe versiunea fastback, considerată una dintre cele mai reușite expresii ale designului american clasic.

Caracteristicile colecției

Machetele celor două mașini sunt realizate la scara 1:18, caroserie metalică și o lungime de aproximativ 26 de centimetri. Ușile, capota și portbagajul sunt funcționale, iar finisajele, de la vopseaua aplicată uniform până la detaliile atent definite ale interiorului și exteriorului, transformă fiecare piesă într-o replică fidelă a modelelor originale.

Numărul 3 al colecției este disponibil începând de mâine, 12 februarie, la chioșcurile de ziare din toată țara, la prețul de 69,99 lei.

Dacă ați ratat primele două numere, ne puteți scrie la marketing@antena3.ro pentru detalii de cumpărare! Tiraj limitat!