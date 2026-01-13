Camaro vs. Mustang, o colecție dedicată uneia dintre cele mai mari rivalități din istoria auto

Fiecare apariție a colecției conține o revistă bogat ilustrată, cu articole documentare despre istoria modelelor Chevrolet Camaro și Ford Mustang, evoluția lor, contextul cultural și rivalitatea care le-a transformat în legende. Conținutul editorial este completat de instrucțiuni clare de asamblare, concepute astfel încât procesul de construcție să fie accesibil și bine structurat.

Un element esențial al colecției îl reprezintă faptul că fiecare număr conține piese pentru construirea mașinilor, atât pentru Chevrolet Camaro, cât și pentru Ford Mustang. Pe măsură ce seria avansează, colecționarii asamblează treptat cele două machete, urmând pașii indicați în fiecare revistă.

Numărul 1 al colecției marchează startul proiectului și include:

caroseria mașinii Chevrolet® Camaro Z/28® Coupé din 1968

primele piese pentru Ford Mustang Mach 1 din 1970

Machetele sunt realizate din metal die cast, la scara 1:18, cu un nivel ridicat de detaliu, atât la exterior, cât și la interior. La finalul colecției, rezultatul constă în două mașini complet asamblate, fiecare având o lungime de aproximativ 26 cm., montate pe stative de expunere dedicate.

Primul număr al colecției Camaro vs. Mustang este disponibil la chioșcurile de ziare și la punctele de difuzare a presei începând de joi, 15 ianuarie, două numere pe lună. Următorul număr va fi disponibil în data de 29 ianuarie, continuând livrarea etapizată a pieselor pentru ambele machete. Prețul fiecărui număr este de 69,99 lei.

Prin structura sa clară, conținutul editorial documentat și calitatea pieselor incluse, colecția Camaro vs. Mustang oferă o experiență completă celor care doresc să construiască, în timp, două modele emblematice ale industriei auto americane.