Chefi la cuțițe revine cu un sezon unic. Gina Pistol și Irina Fodor prezintă sezonul 10 al show-ului culinar

“Mă pregătisem pentru începutul noului sezon Chefi la cuțite, dar am aflat cu două zile înainte că am Covid și astfel nu am putut să particip la filmări. De aceea Irina a preluat rolul de prezentatoare, iar atunci când m-am însănătoșit, am revenit pe platouri. Îmi pare rău că am ratat startul sezonului 10, dar, în același timp, pot spune că această formulă nu face decât să adauge acel ingredient aparte, perfect pentru un show aniversar”, a declarat Gina Pistol.

La rândul sau, Irina Fodor a dezvăluit: „Sezonul 10 Chefi la cuțite ne-a pus față în față cu neprevăzutul și, ca de obicei, am funcționat ca o familie: ne-am ținut spatele unii altora și, împreună, am realizat cu succes sezonul aniversar. Eu nu eram pregătită să fac parte din proiect, dar pentru că în televiziune multe lucruri te pot lua prin surprindere și trebuie să te adaptezi, asta am făcut și noi. Cu o zi înainte de începerea preselecțiilor pentru Chefi la cuțite, echipa de producție m-a anunțat că Gina nu se simte bine. Așa că a doua zi, la prima oră, m-am prezentat pe platoul de filmare. Când Gina s-a însănătoșit, a venit cu forțe proaspete și i-a ghidat pe Chefi și pe concurenți până în finală. Pentru mine a fost o bucurie să fac parte dintr-un sezon atât de important și să cunosc atâția oameni talentați și pasionați până la obsesie de gătit.”

Astfel, noul sezon Chefi la cuțite marchează 10 ani de la lansarea trio-ului de succes format de Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu printr-o rețetă unică, la care se adaugă provocări surprinzătoare în desfășurarea competiției, dar și un platou de filmare cu noi decoruri. Toate noutățile vor fi descoperite de telespectatori în curând, la Antena 1.