Ei sunt concurenţii sezonului 6 Mireasa, de la Antena 1. Show-ul va putea fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00

9 fete şi 8 băieţi au venit cu sufletul deschis în competiţie, dornici să lupte cu toate forţele pentru a-şi întâlni marea iubire.

Nouă tinere au trecut pragul show-ului matrimonial Mireasa cu gândul de a își găsi sufletul pereche şi spun despre ele că abia așteaptă să trăiască experiența iubirii, într-un cadru special și la o intensitate diferită de cea experimentată până acum.

Gabriela Pițigoiu are 25 de ani, vine din Sibiu și este de meserie polițist. Concurenta, absolventă a unei facultăţi de inginerie din Sibiu şi şcolii de agenţi de poliţie din Câmpina, spune că s-a înscris la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY pentru a-și găsi jumătatea.

Adina Miuleasa a venit în sezonul 6 Mireasa încrezătoare că bărbatul adevărat pe care și-l dorește chiar există. Adina are 23 de ani și a fost stewardesă. În prezent, concurenta de la Mireasa sezon 6 este studentă la Facultatea de Litere, dar în paralel se ocupă și de magazinul său online de haine.

Inga Rusu își dorește să găsească un bărbat alături de care să întemeieze o familie. Inga vine din Basarabia și are 28 de ani. Tânăra și-a încheiat ultima relație cu 4 luni înainte de a veni la Mireasa, dar se simte pregătită pentru a se ancora într-o nouă relație, în vederea întemeierii unei familii.

Ana-Maria Ciornei este din Iași şi are 27 de ani. Conurenta este divorțată și are un băiețel. Cu toate acestea, spune că s-a înscris la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY pentru că este dispusă să își deschidă inima, din nou.

Damaris Turuș și-a deschis inima și a vorbit despre cele mai grele momente din viața ei, chiar la castingul pentru emisiunea Mireasa. Concurenta de profesie anteprenor, în vârstă de 26 de ani, a crescut într-o familie numeroasă, unde a avut și rol de mamă și de soră. Aceasta nu are un tipar anume de bărbat, ci speră să găsească pe cineva potrivit pentru ea în cadrul emisiunii de la Antena 1.

Rodica Roxana Toba de la Mireasa sezonul 6 are 23 de ani și este din Târgu Jiu, dar locuiește în București. Concurenta provine dintr-o familie modestă, este pasionată de psihologie și își dorește să își găsească sufletul pereche în casa Mireasa. Concurenta a absolvit Liceul Teologic, iar acum studiază psihologia la o facultate din Chișinău. Tânăra nu este singură la părinți, având încă trei surori căsătorite. Până în prezent, Rodica a avut trei relații serioase, iar la casting a povestit şi despre dramele prin care a trecut.

Denisa Dumitru s-a înscris în show-ul matrimonial pentru a-și găsi jumătatea. Concurenta are 23 de ani și este în plin proces de obținerea diplomei de licență de la Facultatea de Contabilitate la care studiază în prezent. Ea spune că a ales să participe la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY fiindcă își dorește să-și găsească un partener cu care să-și întemeieze o familie.

Miruna Andreea Gheorghe are 27 ani și locuiește în București. Concurenta este singură la părinți, motiv pentru care s-a obișnuit să fie tot timpul răsfățată de persoanele din jurul său. De altfel, tânăra a mărturisit că dezvoltă o relație foarte specială cu mamele partenerilor săi. Miruna este absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării.

Raluca Preda are 31 de ani și este din Drobeta-Turnu Severin. Spune că s-a înscris la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY pentru că speră să-și îndeplinească aici visul de a se căsători. Raluca a urmat liceul de contabilitate în Drobeta-Turnu Severin și a finalizat școala de asistenți medicali generaliști, chiar dacă nu a profesat această meserie niciodată. Timp de 12 ani, concurenta a lucrat în Vânzări, iar după ce s-a mutat în Anglia împreună cu familia sa, s-a angajat la o companie internațională de vânzări online, unde predă Protecția Muncii. Dornică să-și finalizeze studiile, s-a încris la facultate și e studentă în anul 3 la Business și Management în cadrul Universității Oxford. Visul ei e să devină un antreprenor sau o femeie de afaceri de succes

Totodată, opt băieţi au intrat ieri în competiţia matrimonială Mireasa de la Antena 1.

George Cornel Ciubotaru își dorește foarte mult să aibă o familie și a venit la Mireasa cu sentimentul că va ajunge până în finală. George s-a născut în Alba Iulia, dar de la 5 ani locuiește într-un sat din județul Vaslui. După liceu, a lucrat în străinătate, însă acum îşi dorește să rămână în țară pentru a-și urma pasiunea: gătitul. George a fost la un pas de a se căsători, însă pandemia i-a făcut să amâne evenimentul. În cele din urmă nuntă nu a mai avut loc, deoarece cuplul s-a destrămat.

Cosmin Munteanu a venit în sezonul 6 Mireasa încrezător că show-ul matrimonial de la Antena 1 îi poate schimba viața în bine. Cosmin Munteanu are 22 de ani și vine din Focșani. Când a fost pus în situația de a descrie imaginea ideală a viitoarei sale mirese, Cosmin Munteanu a vorbit mai întâi despre religie, apoi despre înălțime și vârstă.

Valentin Harle a venit la Mireasa dornic să se căsătorească, însă este decis să facă acest pas numai dacă va găsi persoana potrivită. Valentin are 24 de ani și locuiește în comuna Dobroiești, județul Ilfov. A terminat studiile la Universitatea Sanitară de Medicină Veterinară din București, dar nu dorește să profeseze ca medic veterinar. În prezent, Valentin este antrenor de fotbal pentru o echipă de juniori. „Până acum nu aveam răbdare, dar de când am început să lucrez cu copiii mi-am dovedit că pot să am și răbdare”, a spus tânărul.

Rustem Sebaidin are doar 22 de ani, dar spune că deja se vede în finala show-ului matrionial, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY, la brațul alesei lui. Rustem este jumătate turc, din partea tatălui, așa cum a dezvăluit chiar el. Concurentul a absolvit Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, din cadrul Universității București și acum, este învățător într-o comună din județul Călărași.

Stavăr Viorel Cosmin are 25 de ani și este din Galați. Deși nu se caracterizează întocmai drept un băiat „cuminte”, având în vedere experiențele sale precedente, tânărul susține că este gata să se așeze la casa lui. La doar cei 25 de ani ai săi, Viorel a vizitat multe țări, după ce la 18 ani a decis să își ia „viața în piept”. Acesta a descoperit că adoră să călătorească, fiind deschis noilor provocări. În prezent, Viorel este patronul unei firme de transport, moștenind pasiunea de la tatăl său. Cei doi lucrează chiar și împreună și au o relație foarte apropiată, semn că viitoarea lui mireasă va trebui să fie și pe placul socrului mare.

Andrei Alexandru Grădinaru are 32 de ani și a trecut printr-un divorț dureros. El spune că a ales să participe la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY pentru că merită să fie fericit, alături de aleasa lui. Tânărul a fost căsătorit până acum 2 ani de zile, când el și fosta lui parteneră au decis să divorțeze. Cei doi s-au cunoscut chiar la locul de muncă al lui Andrei, iar de acolo nu a mai fost mult până la pasul cel mare.„Am divorțat acum 2 ani de zile. A fost o relație frumoasă, cu multe părți interesante, am învățat mult din ele. Mi-a fost clientă. Când venea în salon mi se făcea un gol în stomac și îmi ziceam: ea este a mea. Și a fost soția mea”, a povestit el.

Giorgio Ionuț Buzoiu s-a înscris la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY pentru că speră să-și îndeplinească aici visul de a-și găsi jumătatea. Încă de la vârsta de 10 ani, tânărul a locuit în Italia împreună cu părinții săi. Concurentul a absolvit o facultate în domeniul financiar-bancar și momentan este trader.

Paul Theodor Niță are 29 de ani și s-a născut în Călărași. De cinci ani, s-a mutat în Constanța, alături de mama și tatăl vitreg. El spune că a ales să participe la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY fiindcă îi plac provocările și pentru că simte că această emisiune îl va ajuta să se dezvolte pe toate planurile. Absolvent al Facultății de Agronomie, Paul a făcut practică pe perioada studiilor și a lucrat în Anglia. Cucerit de posibilitățile din străinatate, după terminarea facultății a ales să muncească tot acolo, la o fabrică de scaune pentru avioane. Ceea ce l-a adus în țară a fost nunta cu fosta soție, de care a divorțat la începutul anului 2022. Timp de doi ani și jumătate, Paul Theodor Niță a trăit un mariaj frumos, care s-a destrămat însă în ultima lună dinainte de despărțire. Fosta soție i-ar fi spus că nu se mai regăsește în căsnicie și ar fi cerut o pauză, pe care el a acceptat-o. După două săptămâni de separare, concluzia a fost de neclintit: divorțul.

