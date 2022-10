Jurnalul.ro › Timp liber › Media › Lizzy Natanticu şi-a „terorizat” vecinii cu antrenamentele pentru Te cunosc de undeva! „La 2 noaptea repeta de se auzea în toată casa!” Lizzy Natanticu şi-a „terorizat” vecinii cu antrenamentele pentru Te cunosc de undeva! „La 2 noaptea repeta de se auzea în toată casa!”

28 Oct 2022







Eliza şi Cosmin Natanticu au primit o provocare de zile mari din partea ruletei, pentru cea de-a opta gală Te cunosc de undeva!, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1. Cei doi au de interpretat doi artişti mari şi o piesă de excepţie – Jennifer Lopez şi Pitbull cu On The Floor! Presiunea va fi cu atât mai mare cu cât videoclipul are şi o coregrafie grea, care i-a dat mari bătăi de cap Elizei.