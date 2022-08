MediCOOL revine la Antena 1 cu un nou sezon, în fiecare sâmbătă, de la 12:00

„Timp de două sezoane, ne-am propus să avem grijă de sănătatea urmăritorilor noştri. În cele 33 de ediții am găzduit peste 130 de experți în domeniul medical, am pus în practică peste 90 de experimente cool, am abordat peste 200 de subiecte importante și am propus peste 800 recomandări utile - totul pentru a vă oferi ghidul suprem de sănătate. Cel de-al treilea sezon vine cu şi mai multă energie, şi mai multe experimente practice, dar şi sfaturi uşor de pus în practică. Vă invit să ne urmăriţi în fiecare sâmbătă, de la 12:00, la Antena 1!”, a declarat dr. Mihail Pautov.

Începând din acest sezon, Urania Cremene, unul dintre cei mai apreciaţi experţi în parenting din România, se alătură proiectului MediCOOL, unde va modera rubrica Parenting pe înţelesul tuturor“. În noul sezon vom vorbi despre provocări și probleme arzătoare, de la cum ne hrănim sănătos copiii, fără să ajungem la lupte de putere și nervi, până la cum ne afectează stresul viața, corpul și chiar familia. Rolul meu în această emisiune e să îi ajut pe părinți să îşi crească echilibrat copiii, iar parte din echilibrul copiilor este și sănătatea - fizică și emoțională. Astfel că am pus tehnici de parenting validate științific, într-un context mai dinamic. Am apelat la joc de rol, la exerciții pe care le-am pus în practică alături de ceilalți coprezentatori și de invitați cunoscuți, dragi oamenilor de acasă.”, a declarat Urania Cremene, este autoarea All About Parenting.

Printre noutăţile celui de-al treilea sezon MediCOOL, de la Antena 1 se numără şi o rubrică nouă, dedicată animalelor de companie - Animal COOL, mai multe sfaturi practice, dar şi mai multe experimente făcute live, în platou, precum şi o nouă rubrică de întrebări venite chiar de la urmăritori.