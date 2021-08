Oana Tache - cea mai fresh voce de la Virgin Radio! Vedeta se întoarce în FM!

Din această toamnă, odată cu lansarea noilor grile de programe, Oana Tache se întoarce la radio și se alătură echipei Virgin Radio. Cu un background solid în media și o carieră începută la vârsta de 5 ani, Oana a reușit să facă în ultimii 25 de ani un mix bun între televiziune, radio, presă scrisă, digital, marketing și producție de digital video content. Din luna septembrie ea revine la pupitrul de DJ pentru a realiza matinalul de la Virgin Radio din fiecare weekend. „E o mare bucurie să mă întorc la radio, cu atât mai mult cu cât voi face parte dintr-o echipă super fresh ca cea de la Virgin Radio! Sunt foarte fericită că voi lucra cu un profesionist ca Bogdan Strătulă pe parte de programe și că îi voi avea alături pe Cristi Stanciu, Andreea Remețan, Andrei Niculae – oameni cu care m-am mai intersectat de atâtea ori în media pe diverse proiecte. Am avut parte de o primire mișto ca ei și sunt convinsă că ne potrivim ca vibe, energie și profesionalism”, declară Oana Tache.

Un alt punct comun cu noua echipă și cu postul de radio, după cum spune chiar ea, este pasiunea pentru muzică și pentru festivalurile de gen. Astfel, pe lângă experiența profesională acumulată în acești ani, Oana deține din 2018 și o diplomă în Music Business de la Berklee College of Music SUA și a lucrat și ca Digital Development Manager în echipele de Marketing ale festivalelor UNTOLD și Neversea. „Uite, și la asta ne potrivim, Virgin și cu mine. Avem în comun pasiunea pentru muzică și festivaluri. Știi cum e, poți să iei omul de la festival, dar el se va întoarce și la anul. Așa și eu! Deși am făcut o pauză de radio și TV, timp în care m-am concentrat ca producător pe alte proiecte și pe viața personală, ba chiar am făcut anul trecut cel mai tare <unboxing> din viața mea, odată cu venirea pe lume a băiețelului meu, Petru Lucas, aceste pasiuni au rămas. Vorba aia, o party girl se poate transforma relaxată în party mama. Și că tot a venit vorba de fun, distracție și festivaluri, ele cu siguranță nu vor lipsi din programul meu de weekend la Virgin Radio.”

De la emisiunea pentru copii „Abracadabra”, la cea pentru adolescenți „Școala Vedetelor”, DJ și Voice Over, actriță în „Un film Simplu” și „Pariu cu Viața”, Oana a devenit și cel mai longeviv VJ la MTV România. A realizat peste 50 de producții TV pentru post și a fost invitată de 8 ori, în calitate de reporter, la celebrele premii MTV European Music Awards. Tot aici ea a devenit cel mai tânăr Brand Manager din Europa de Sud–Est a MTV International și este și în prezent local hero și Digital Content Manager pentru Viacom International. Experiența în televiziune a fost completată de rolul de co-prezentator la „Vocea României” și „Românii Au Talent”, dar și de poziții în departamentele de Marketing și Digital la ProTV, devenind și primul Digital Host din România și principalul producător de digital content pentru ProTV, până în 2018.

Recunoscută ca fiind un adevărat profesionist și trendsetter, Oana Tache a înființat casa de producție de content digital MediaLike Production și a colaborat cu brand-uri mari, dar și la evenimente internaționale ca Tomorrowland, LollaPalooza, Sonar, UNTOLD, Neversea, Electric Castle, Outlook, Festival Kitzbuhel Super G, Ski Amade Opening, Websummit și este și câștigătoare a două premii Webstock, în 2018 și 2019. Portofoliul său de producător de conținut este completat de peste 500 de interviuri cu personalități internaționale și artiști ca David Guetta, Moby, Faithless, Katy Perry, Shakira, Tiesto, Black Eyed Peas, Dimitri Vegas, Armin van Buuren.

Din 2019, Oana colaborează cu Biroul Parlamentului European în România și a lucrat la campanii ca „De Data Asta Votez”, „Europeni Împotriva Covid 19”, „Împreună pentru Europa” etc. A moderat evenimente și producții offline și online printre care și podcast-ul „Întreabă un Europarlamentar”. Este singurul influencer și producător de conținut digital din România invitat de Parlamentul European la Bruxelles, la European Youth Week, în 2019.

„<Ieși din bulă!> e sloganul personal pe care m-am concentrat în ultimii ani. Pentru că e important să ieșim din zona de confort și din bula personală, să nu ne blazăm, să nu încetăm să încercăm și să învățăm, să facem chestii noi și să ne trăim viața pe bune. De aceea mă bucur și mai mult, pe lângă proiectele realizate în acești ani în domenii diferite, de acest nou început. Așa că abia aștept să ne trezim împreună în weekend și să ne distrăm la Virgin Radio!“, încheie Oana Tache.

