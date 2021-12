Pe 31 decembrie, de la ora 22:00, ZU TV - maraton de Revelion. New Year ZU Repeat, 7 ore cu cele mai bune momente live din studioul Radio ZU

Pe 31 decembrie, începând cu ora 22:00, ZU TV le-a pregătit telespectatorilor New Year ZU Repeat, o selecţie a celor mai bune momente live din studioul Radio ZU. Cele mai tari cântece de petrecere se vor auzi la ZU TV, în noaptea dintre ani. De la Carla's Dreams la Andra până la Carmen Chindriș şi Taraful Rutenilor, artiştii care au creat la ZU momete unice vor da startul petrecerii în noaptea dintre ani. New Year ZU Repeat e “on” până dimineaţa la ZU TV, cu peste şapte ore de muzică cu ADN ZU.

Liderul muzical al dimineţilor şi al nopţilor târzii, ZU TV a abordat anul acesta o nouă direcţie, implementând o serie de proiecte şi concursuri dedicate publicului tânăr, cu impact semnificativ, fiind singura statie de nişă cu o asemenea abordare.

“Love Festival”, “Festival în Zanzibar”, “Back to school”, “Wheels, Streets, Go - sporturi urbane”, “competiţia unică de esports Counter Strike” sunt doar o parte dintre campaniile implementate anul acesta de ZU TV, care au generat mii de înscrieri şi au făcut ca ZU TV să devină televiziunea muzicală cu cea mai mare creștere de audiență în acest an. Tot în 2021, concomitent cu aniversarea a şapte ani de existenţă pe piaţa media, ZU TV a lansat şi contul de TikTok al statiei, campanie implementată în colaborare cu artişti români reprezentativi în industrie (Smiley, Nicole Cherry, Sore, Olivia Adams, Emil Rengle, Iuliana Beregoi, Connect R), unele dintre melodiile lansate in aceasta campanie ajungand hituri internationale.

Cele mai recente proiecte, care vor şi continua în 2022, deja se bucură de succes: unica emisiune dedicată fenomenului KPOP, precum şi inedita “Celebrity Playlist”, care aduce pe ZU TV preferinţele muzicale ale vedetelor din România, de la politicieni, vedete, actori sau influenceri. ZU TV încheie anul cu o promisiune: “În 2021 am devenit cel mai vizionat post de muzică din România, iar în 2022 vom fi şi mai buni!”.