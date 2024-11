„Radio România este o mică Românie” – gânduri ale președintelui director general al SRR, Răzvan-Ioan Dincă, la aniversarea a 96 de ani ai radioului public

Astăzi, Radio România emite informație diversificată, non-stop, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, la nivel național.

Cu prilejul împlinirii a 96 de ani, iată câteva gânduri ale celui care coordonează cu artă și știință Radio România, Răzvan-Ioan Dincă, președinte director general al Societății Române de Radiodifuziune:

„Bună dimineața și la mulți ani Radio România!

De atâția ani continuă să emită şi o face relevant, ceea ce, fără să folosim cuvinte mari, e foarte important, pentru că în povestea aceasta contribuie foarte mult ascultătorul. Câtă vreme în continuare avem peste 3 milioane de ascultători pe zi, înseamnă că Radio România nu arată rău. Și acești ascultători ne urmăresc activ multe ore pe zi. Prin urmare, ceea ce faceți voi, cei care lucrați acolo, unii dintre voi de foarte mulți ani, faceți bine. De asemenea, nu putem să ignorăm faptul că publicul nostru îmbătrânește și din urmă vin niște copii, care, probabil, în viitor, va trebui să facem eforturi pentru a-i învăța ce înseamnă radioul, pentru că eu cred că, cel puțin copiii mei deocamdată nu ascultă radioul. Înțeleg ceva cu povestea Radioului, dar nu, nu înțeleg ce înseamnă noțiunea. Și atunci trebui să ne gândim cum reinventăm radioul și pentru publicul tânăr. Iar un pas, zic eu esențial, e acela să coborâm conținutul din on air în digital, lucru pe care în anul acesta cred că l-am definitivat prin faptul că am terminat acum toate site-urile Radio România, inclusiv cele de la regionale, şi urmează să le reintegrăm pe toate într-un singur portal care să cuprindă toate știrile pe care voi le faceți în on air, ceea ce cred eu că va aduce un plus și o atracție pentru un public mai tânăr. Bineînțeles că nu pentru copii, n-au ei nevoie de informație clară deocamdată, dar pentru un public mai tânăr, un public mai mult obișnuit să stea în mediul online, radioul trebuie să-și diversifice formele de expresie, şi cred că aici e principal provocare pe care noi, eu vremelnic, voi pe termen lung, trebuie să o avem atunci când lucrăm pentru și despre radio.

(…) Despre digital trebuie vorbit puțin mai complex și, într-adevăr, site-urile sunt un prim pas, dar urmează social media, urmează modul în care știm să ne facem atractivi și prin mediul digital, atât de dinamic, în care trebuie să fii up-to-date tot timpul și în care, de asemenea, trebuie să transmiți în timp scurt informații relevante pentru a putea fi captat publicul de acolo. Sunt secvențe care se derulează cu rapiditate în momentul în care navighezi în zona digitală și atunci radioul trebuie să-și adapteze produsul într-un fel, fără să facă rabat la calitate, pentru că în ceea ce privește partea de video digital, partea de radio digital partea de expresie nouă trebuie să rămână într-o formă oarecum apropiată cu ceea ce este acum, pentru că altfel ne-am pierde într-un mod substanțial ascultătorii ce au nevoie nu numai de informații, dar și de dezbateri, și de cultură. Eu în continuare sunt mândru că există două canale importante Radio România – Radio România Muzical și Radio România Cultural, care furnizează conținut cultural relevant. Iar eu când spun relevant, nu mă refer numai la conținutul cultural pe care noi îl emitem, ci la faptul că cineva îl ascultă, relevant devii în momentul în care, nu numai că-ți faci tu bine treaba din punct de vedere al conținutului, dar că e apreciată de cei cărora te adresezi. Și cred că nevoia aceasta va rămâne în continuare, adică nu cred că se va schimba în ceea ce privește on air-ul foarte mult, dar va trebui într-adevăr să diversificăm tot ceea ce înseamnă modul de expresie extra on air, iar încetul cu încetul și voi veți fi filmați și voi veți apărea ca un fel de podcast filmat în permanență. Nu știu dacă în mandatul pe care îl mai am eu și care mai e de un an de zile, nu știu dacă apucăm să facem toate aceste lucruri, dar în mod cert numai acesta e viitorul în care imaginea, împreună cu imaginea vizuală, cu imaginea sonoră se vor uni, fără să avem pretenția că vom fi o televiziune digitală, dar în mod cert oamenii au nevoie să empatizeze și cu fața celui care vorbește, vor urmări cu multă atenție și gesturile voastre și cred că și voi, în felul acesta, veți avea o satisfacție poate și mai mare prin faptul că puteți să transmiteți oamenilor ceva din ceea ce sunteți, frumoși și talentați. (…) Cred că trebuie să fiți autentici.

Mesajul președintelui director general Răzvan-Ioan Dincă pentru oamenii din radio: „(…) după aproape 3 ani de când sunt aici, nu numai că țin la Radio România, dar țin și la angajații Radio România. Adică interesul pe care îl am eu ca președinte director general este ca această societate să funcționeze bine și cei care poate nu mă plac, şi cei care, poate, nu înțeleg uneori demersurile mele, și pe aceia eu îi asigur că tot ceea ce fac fac și spre binele lor și spre binele Radio România în ansamblu. Îi asigur că voi continua să fac același lucru, spre un spirit pe care îl am în general, de a face bine și cred că până acum, prin acțiunile pe care le-am făcut, s-a dovedit acest lucru. Nu cred că trebuie să spun în mod public de câte ori s-au majorat salariile Radio România în 3 ani de zile sau de câte ori am încercat să facem fel de fel de lucruri până în miezul nopții pentru a surmonta anumite elemente exterioare care au putut să afecteze Radioul, uneori, niște decizii pe care inclusiv Guvernul, anul trecut, le-a luat și care ne-au pus în niște situații dificile, pe care ulterior le-am surmontat prin acțiuni proprii, deci lucruri care până la urmă fac parte din administrarea Radioului public. Și să nu uităm, suntem 1.800 și ceva de oameni, asta înseamnă, din punct de vedere sociologic, o marjă semnificativă. Suntem o mică Românie. Radio România este o mică Românie.

Citește pe Antena3.ro Un fotbalist de la Valencia a murit în urma inundațiilor catastrofale din Spania. José Castillejo avea 28 de ani

La mulţi ani şi vouă și fiți în continuare la fel de buni.”

Tot astă seară de vineri, 1 noiembrie 2024, de la 19.00, sunteți invitați la Sala Radio la concertul aniversar derulat sub bagheta apreciatului dirijor CRISTIAN MANDEAL.

În același an 1928, dirijorul și compozitorul Mihail Jora a înființat Orchestra Radio, astăzi ORCHESTRA NAȚIONALĂ RADIO, ansamblu ce sărbătorește așadar aceeași frumoasă vârstă de 96 de ani. Și, în mod tradițional, în fiecare an, ansamblul Radio România propune publicului un concert aniversar.

Cristian Mandeal a dirijat peste 60 de prime audiţii absolute, o parte fiindu-i dedicate. Ca dirijor principal şi director general al Filarmonicii „George Enescu” (1991 – 2009), Cristian Mandeal a ridicat nivelul acesteia la cote deosebit de înalte. A fost director artistic pentru Northern Israelian Orchestra – Haifa şi la Orchestra Naţionala Bască – San Sebastian, dirijor permanent la Orchestra „Haydn” din Bolzano e Trento; dirijor invitat al Orchestrei „Hallé” din Manchester – primul deţinător al acestui titlu în întreaga existenţă de 150 de ani a acestei orchestre, al Filarmonicii din Copenhaga și al Filarmonicii din Belgrad.

Aniversarea de la Sala Radio se va deschide cu Uvertura academică festivă/semnată de BRAHMS și compusă cu prilejul primirii titlului onorific de doctor, acordat de Universitatea din Breslau (Polonia), lucrare pe care el însuși a dirijat-o la ceremonia organizată de prestigioasa instituție de învățământ. Veți asculta apoi Concertul pentru harpă și orchestră de PAUL CONSTANTINESCU, în interpretarea solistică a MARIEI BÎLDEA.

Seara se va încheia cu celebra Simfonia a 5-a supranumită și „Simfonia Destinului”, semnată de BEETHOVEN. Lucrarea cuprinde cea mai celebră deschidere din istoria muzicii (creată din patru note) și este una dintre cele mai des cântate simfonii în lume. Premiera a avut loc pe 22 decembrie 1808 la Viena, sub bagheta lui Beethoven însuși. Partitura s-a bucurat încă de la premieră de aprecierea aproape unamimă și, în 1842, Filarmonica din New York o includea în concertul său inaugural.