Start în noul sezon Formula 1! Marele Premiu al Australiei se vede duminică, de la 06:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Circuitul Albert Park din Melbourne devine, ca în fiecare început de sezon, locul în care speranțele prind viteză, iar echipele își măsoară pentru prima dată forțele în lupta pentru titlu. Cu viraje rapide, zone tehnice și o atmosferă unică, circuitul din Melbourne a devenit, încă din 1996, unul dintre reperele calendarului Formula 1 și locul unde au început multe dintre poveștile memorabile ale Marelui Circ.

Noul an competițional aduce tehnologii îmbunătățite, strategii atent pregătite și o dorință uriașă de afirmare din partea piloților, care vor să înceapă sezonul cu dreptul. Rivalitățile din trecut continuă, ambițiile sunt mai mari ca niciodată, iar fiecare echipă vine la start cu monoposturi perfecționate și planuri îndrăznețe pentru primele puncte ale anului.

Un nou sezon, noi provocări și aceeași adrenalină care ține milioane de fani cu sufletul la gură. Toate privirile sunt îndreptate acum spre Australia, acolo unde se scrie primul capitol al sezonului.

Programul Marelui Premiu al Australiei

Vineri

* Antrenament 1 – 03:30 (AntenaPLAY)

* Antrenament 2 – 07:00 (AntenaPLAY)

Sâmbătă

* Antrenament 3 – 03:30 (AntenaPLAY)

* Calificări – 07:00 (Antena 3 CNN, AntenaPLAY)

Duminică

* Cursa – 06:00 (Antena 1, AntenaPLAY)