Tragedia din Macedonia de Nord. EXCLUSIV Observator Antena 1, transmisiuni în direct de la fața locului

Scene cutremurătoare și detalii din ancheta, în direct, la Observator

Observator Antena 1 transmite de la fața locului cele mai noi informații despre anchetă, dar și mărturiile familiilor victimelor.

„Seara trecută am ajuns la clubul din Kocani, Macedonia. E copleșitor ceea ce se întâmplă aici. Sunt copleșitoare emoțiile pe care poporul le trăiește în aceste clipe. Totul mi-a amintit enorm de tragedia pe care România a trăit-o în urmă cu 10 ani. Parcă evenimentele de aici ar fi fost trase la indigo. Așa cum am făcut și noi, Macedonia își caută acum vinovații pentru moartea a zeci de tineri, prinși în incendiul din acest club. Alături de colegii mei, George Sandu și Aurel Stăncilă, am venit să documentăm minut cu minut ancheta derulată de oficialii din această țară și să transmitem informații corecte, verificate, în timp real publicului din România.” - Bogdan Dinu, jurnalist Observator Antena 1

Supraviețuitorii de la Colectiv, declarații pentru Observator

Tragedia din Macedonia a reaprins rănile supravieţuitorilor de la Colectiv, din România, care au acceptat să vorbească pentru Observator. Declarațiile lor, aici. Pe 30 octombrie 2015, la Clubul Colectiv din Capitală, focul mistuia 65 de vieţi.

