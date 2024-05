Turneul de tenis de masă WTT Champions Chongqing e live în AntenaPLAY. Bernadette Szocs şi Eliza Samara, pe tabloul principal

800.000 de dolari e suma totală a premiilor oferite la turneul din China. De asemenea, câştigătorul prestigioasei competiţii va acumula 1000 de puncte în clasamentul mondial şi va primi un cec de 35.000 de dolari

Sun Yingsha, Wang Manyu, Wang Yidi, Chen Meng, Hina Hayata, Shin Yubin, Adriana Diaz sau Mima Ito sunt numele mari prezente pe tabloul feminin, alături de Bernadette Szocs şi Eliza Samara, singurele sportive din România care vor lupta pentru trofeu. De pe tabloul masculin, nu lipsesc cei patru chinezi, Wang Chuqin, Fan Zhendong, Liang Jingkun şi Lin Gaoyuan, dar nici Felix Lebrun sau Simon Gauzy.

Pentru Bernadette Szocs şi Eliza Samara, WTT Champions Chongqing este unul dintre ultimele turnee înainte de Jocurile Olimpice. Cele două vor reprezenta echipa României la Paris şi competiţia din China este una perfectă pentru a-şi testa forţele cu adversare de calibru.

Week-end-ul finalelor, în AntenaPLAY

În acest week-end, în AntenaPLAY ai parte de cinci finale spectaculoase, în sportul mondial. Prima dintre ele va fi cea a Ligii Campionilor Asiei, returul dintre Al-Ain şi Yokohama, ce va avea loc sâmbătă, de la ora 19:00.

Tot sâmbătă, dar de la 20:30, Panathinaikos şi Aris vor da totul pentru cucerirea Cupei Greciei. De la ora 22:00, Kylian Mbappe joacă ultimul lui meci pentru PSG, Lyon - PSG, finala Cupei Franţei.

Duminică, de la ora 17:00, fanii fotbalului din Anglia se pot delecta cu "meciul de 100 de milioane de lire sterline", finala play-off-ului de promovare în Premier League, Leeds - Southampton.

Week-end-ul se încheie cu finala Campionatului Mondial de Hochei din Cehia. Competiţia începută pe 10 mai va ajunge la ultimul ei meci, ce se va disputa de la ora 21:20. Tot duminică, va avea loc şi finala mică, pentru medaliile de bronz (16:20).

Finala Ligii Campionilor Asiei: Al-Ain – Yokohama (sâmbătă, 19:00)

Finala Cupei Greciei: Panathinaikos – Aris (sâmbătă 20:30)

Finala Cupei Franţei: Olympique Lyon – PSG (sâmbătă, 22:00)

Finala play-off-ului de promovare în Premier League: Leeds – Southampton (duminică, 17:00)

Finala Campionatului Mondial de hochei – (duminică, 21:20)

