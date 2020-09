X Factor, lider de audiență la nivelul întregului public din mediul urban şi la nivel național. Florin Ristei se simte de neoprit: ”V-am zis că o să câștig X Factor anul acesta?!”

Cea de-a doua ediţie a celui mai nou sezon X Factor, difuzată vineri seara, între orele 20.30-23.05, la Antena 1, a fost lider de audiență, atât la nivelul întregului public din mediul urban, cât şi la nivel național.

Astfel, la nivelul întregului public din mediul urban, X Factor a fost lider de piată, cu o audiență medie de 6.1 puncte de rating și 15.9% cotă de piață, în timp ce poziţia secundă a fost ocupată de Pro Tv, cu 5.6 puncte de rating și 14.7% cotă de piață.

Şi la nivel național, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor, cu 6.6 puncte de rating şi 16.3% cotă de piaţă, în timp ce poziţia secundă era ocupată de Pro Tv cu 6 puncte de rating şi 14.8% cotă de piaţă. În minutul de aur, 21.11, peste 1,4 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau producţia Antena 1.

Florin Ristei și Ștefan Bănică și-au adăugat, seara trecută, câte un nume în grupele cărora le vor fi mentori în cel de-al nouălea sezon X Factor. ”V-am zis că o să câștig X Factor anul acesta?!”, a exclamat Florin Ristei după ce i-a ascultat pe cei patru tineri italieni din grupul Super 4, care au reușit să îi facă pe toți cei patru jurați să lăcrimeze de emoție.

Veniți din Napoli, cei patru tineri din grupul Super 4 au intrat fără prea mari emoții direct în Bootcamp, în grupa căreia îi va fi mentor Florin Ristei. ”V-am zis că o să câștig X Factor anul acesta?! Așa se cântă pe voci, se vede că echipa e de un milion de ori mai puternică decât un om singur și că împreună putem câștiga X Factor! Mă bucur că sunteți la mine în echipă”, a exclamat încântat juratul. Momentul lor le-a plăcut atât de tare juraţilor, încât Ștefan Bănică le-a cerut chiar și un bis, pentru care Super 4 au ales melodia ”Caruso”. Interpretarea a fost una cu adevărat specială, încât până la finalul piesei toți jurații aveau lacrimi în ochi. ”Eu astăzi nu mă așteptam să plâng la masă, nu sunt genul extra emotiv, plâng în general când sunt eu cu mine, în mașină, acasă, nu îmi place să plâng în public, dar nu am putut să mă abțin! M-au fript la inimioară”, a mărturisit Delia.

Ștefan Bănică a ales să o trimită și el în Bootcamp, în grupa de fete sub 24 de ani, pe Andrada Precup, o tânără nevăzătoare care a ridicat sala în picioare cu energia sa. ”Andrada, tu ești ceea ce se numește X Factor România 2020! Ești în Bootcamp și, slavă Domnului, ești în echipa mea! Mulțumim pentru momentul acesta, iubita mea! Pentru mine, în seara asta, tu ai sunat ca o artistă și chiar dacă sunt puțin emoționat, sper să mă înțelegi, pentru că ce am auzit și am simțit eu aici se numește emoție pură și este datorită ție”, a mărturisit Bănică.

Andrada, care și-a pierdut vederea după naștere din cauza unei erori medicale, i-a inspirat pe cei patru jurați cu optimismul său. ”Muzica este felul meu de a mă exprima, m-am născut prematur și din cauza faptului că ochii mi-au fost acoperiți cu ceva, mi s-a ars retina. Dar eu cred că așa trebuia să se întâmple ca să fiu aici și ca să fac asta acum, să fiu mai puternică! Eu nu m-am gândit că deficiența mea mă poate împiedica să fac lucruri importante, doar mintea e cea care își pune tot felul de piedici și, până la urmă, în viața asta trebuie să facem tot ce simțim, pentru că sufletul a venit aici ca să experimenteze lucruri”, a spus Andrada.

Cu trei da DA, au o șansă să ajungă în Bootcamp și olimpica la matematică Iulia Perpelea, care i-a cucerit pe jurați cu yodel-ul său, dar și Alex Mica, artistul cunoscut internațional cu piesa sa ”Dalinda”, care însă în ultimii ani a intrat într-un con de umbră. Cea mai cunoscută piesă a lui Alex Mica a strâns până acum peste 90 de milioane de vizualizări pe Youtube, însă artistul a rărit aparițiile publice în ultimii ani. ”Lumea s-ar putea să mă știe, cea mai importantă realizare a mea fiind hitul internațional . Toată lumea mi-a spus că piesa are potențial, nu știu dacă m-am gândit la succesul pe care l-am resimțit, dar am știut că piesa aceea o să îmi schimbe viața și chiar așa a fost! Și cu bune, și cu rele... Dalinda s-a auzit pe aproape tot mapamondul. Am urcat foarte rapid un munte înalt și m-am prăbușit pe partea cealaltă, iar acum urmează alt vârf, mai mare, pe care trebuie să îl urc ușor-ușor”, le-a mărturisit Alex Mica. Artistul a primit trei voturi pozitive și ar putea fi ales de Delia pentru grupa sa. Tot în următoarea etapă aceștia s-ar putea întâlni cu electricianul Lucian Pința, profesoara de engleză Ariadna Chitu, arhitecta Denis Iane și Angelo Iancu, tânărul salvat de vocea sa baritonală.

O noutate a celui de-al nouălea sezon X Factor, difuzat în fiecare vineri, de la ora 20.30, la Antena 1, pe care atât concurenții, cât și jurații au aflat-o încă din primul episod a fost împărțirea grupelor! Astfel, dacă până acum jurații aflau abia la finalul audițiilor ce grupă le va fi repartizată, anul acesta, Loredana, Delia, Ștefan Bănică și Florin Ristei au fost anunțați încă de la început mentorul cărei grupe vor fi, ceea ce îi va face să ia decizii mult mai strategice. Așadar, în sezonul 9 X Factor, Loredana Groza va fi mentorul grupei de băieți sub 24 de ani, Florin Ristei a primit Grupurile, Ștefan Bănică va căuta factorul X în rândul fetelor de sub 24 de ani, în timp ce Delia crede că are categoria câștigătoare: Mixt este grupul pentru concurenți de peste 24 de ani, iar până acum jurata X Factor a câștigat în ambele cazuri când a mai fost mentorul lor – în 2013, alături de Florin Ristei, iar în 2018 împreună cu Bella Santiago.

Totodată, în timp ce jurații vor căuta factorul X în cel de-al nouălea sezon, cei de acasă vor intra în culisele emisiunii cu ajutorul actriței Ilona Brezoianu, în cadrul unei producții care va fi difuzată exclusiv pe canalul oficial de Youtube al emisiunii.