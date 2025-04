Brașov Jazz & Blues Festival #13: Artiști internaționali de top și o nouă ediție electrizantă în Piața Sf. Ioan

Timp de patru zile, Piața Sf. Ioan va deveni kilometrul 0 al muzicii live de calitate, cu show-uri de excepție, artiști de renume mondial și atmosferă autentică de festival urban.

Abonamente disponibile acum!

Abonamentele sunt deja disponibile la vânzare, la prețul special de 350 de lei (early bird, valabil până pe 15 mai).

Abonamentele sunt disponibile pe: www.biletebrasov.ro

Primul val de artiști confirmați la Brașov Jazz & Blues Festival 2025:

Zac Harmon (SUA)

Un nume de referință în blues-ul american contemporan, chitaristul și vocalistul Zac Harmon combină tradiția deep south cu influențe de soul, funk și gospel. Cu o carieră spectaculoasă, ce include colaborări cu Michael Jackson și premii prestigioase, precum Blues Music Awards, Harmon va cânta pentru prima dată la noi și se anunţă a fi o experiență scenică explozivă​.

Philip Lassiter (SUA/NL)

Aflat în premieră la Brașov, trompetistul și compozitorul laureat cu 11 premii Grammy, cunoscut pentru colaborările sale cu Prince & The New Power Generation, promite un show funk-soul plin de energie. Albumul său „Raw in Amsterdam” e deja un statement al unei cariere de excepție​.

Sari Schorr (SUA)

Comparată cu Janis Joplin și Tina Turner, Sari Schorr este una dintre cele mai puternice voci ale blues-rock-ului american. Prezența ei carismatică pe scenă și colaborările cu artiști legendari precum Eric Burdon sau Taj Mahal o recomandă drept una dintre revelațiile festivalului​.

Curtis Salgado (SUA)

Legenda care l-a inspirat pe John Belushi în crearea personajului său din „The Blues Brothers”, Curtis Salgado este o voce de referință a soul-ului american. Cu 11 premii Blues Music Awards și o poveste impresionantă de viață, prezența lui Salgado e o garanție pentru un show plin de emoție și virtuozitate​ la Brașov.

Francesca Tandoi (IT)

Pianistă și vocalistă italiană de excepție, aclamată în marile festivaluri din Tokyo, Madrid și North Sea Jazz. Stilul ei elegant, tehnica desăvârșită și carisma scenică o aduc pentru prima dată în România, într-un concert de neratat​.

Sharrie Williams (SUA)

„The Princess of Gospel Rockin’ Blues” revine pentru a șasea oară la Brașov Jazz & Blues Festival. Sharrie consideră Brașovul „a doua casă” și va oferi publicului un nou show plin de forță, emoție și bucurie​.

Platonic Band & Friends (RO)

Ce poate fi mai bun decât un concert Platonic Band? Un concert în care Platonic Band celebrează 30 de ani de activitate, zece ani de prietenie cu Brașov Jazz & Blues Festival și un album nou, invitând câțiva dintre cei mai buni prieteni muzicieni pentru un concert unic, cu riff-uri solide, măsuri ritmice complexe, solo-uri inspirate și emoție, într-un eveniment ce va da măsura cumulului impresionant de talent și experiență.

Despre festival

Un eveniment dedicat pasionaților de muzică live, improvizație, groove și storytelling muzical, Brașov Jazz & Blues Festival este organizat de Asociația Culturală Fanzin. De la ediția inaugurală din 2013, festivalul a adus la Brașov artiști legendari din peste 20 de țări, transformând Piața Sf. Ioan într-un punct fierbinte al verii culturale brașovene.

În 2025, ediția #13 promite mai mult decât un lineup impresionant: întâlniri între generații, serate magice sub cerul liber și celebrarea muzicii ca formă supremă de libertate și comunicare.

Ca și în anii trecuți, Brașov Jazz & Blues Festival va avea loc în mai multe zone din oraș, ce vor fi anunțate în perioada următoare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹