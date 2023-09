Mierea Elfilor, cea mai scumpă miere din lume. Costă mii de euro

Provine dintr-o peșteră de 1.800 de metri adâncime din orașul turc Artvin. În plus, această miere nu implică niciun apicultor sau stup, mai degrabă mierea elfică este produsă în mod natural prin colectarea de polen de la florile sălbatice din pădurea din jur și apoi transformarea acestuia în lichid în peșteră. Se vinde cu peste 5.000 de euro pe kilogram.

Primul kilogram de miere pură a fost vândut la preţul de 45.000 de euro, prin licitaţie, în 2009. Un an mai târziu, un farmacist chinez a cumpărat un kilogram la preţul de 28.000 de euro. Între timp, preţul a mai scăzut ...la 5.000 de euro borcanul.

Potrivit cultivaprofitabil.ro, cel care a facut descoperirea este un apicultor turc, pe numele sau Gunay Gunduz. Acesta a descoperit pestera si a observat un roi de albine care intra in grota respectiva.

In acea zona, aerul este cat se poate de curat, iar apa bogata in saruri minerale, de aceea si gustul mierii este unul deosebit, spune apicultorul.

„Datorita alpinistilor am reusit sa ajungem acolo si am recoltat 15 kg de miere depusa in orificiile peretilor. Analiza mierii a aratat ca re o vechime de 7 ani si este de o calitate foarte buna”, povesteste crescatorul de albine.

În zonă, există o mulțime de plante medicinale, specifice locului, din care albinele își iau polenul, de unde și proprietățile uimitoare. Toate acestea influențează prețul, a mai spus apicultorul.