8 trucuri de frumusețe de la Marilyn Monroe: Strălucirea ei ne fascinează și astăzi

Marilyn Monroe aveea bucle platinate, ochi semiînchiși seducător și acele buze roșii perfecte. Marilyn Monroe nu a fost doar o vedetă de la Hollywood, a fost și rămâne simbolul suprem al feminității și glamourului.

Chiar dacă a trecut mai mult de o jumătate de secol de la epoca ei de aur, artiștii în machiaj și celebritățile încă încearcă să o copieze. Dar frumusețea ei nu era doar o chestiune de genetică bună. În spatele acelei fețe radiante impecabile se ascundea o cunoaștere incredibilă, inovație și câteva trucuri geniale de la artistul ei de machiaj personal, Allan „Whitey” Snyder.

Iată 8 dintre cele mai bine păstrate secrete de frumusețe ale ei, pe care le poți încorpora în rutina ta de astăzi:

1. Strălucirea dinaintea erei iluminatoarelor

Astăzi folosim iluminatoare lichide scumpe pentru a obține o piele radiantă dar Marilyn avea o soluție mult mai simplă și mai ieftină. Aplica întotdeauna sub fondul de ten un strat gros de vaselină obișnuită.

Această bază uleioasă îi făcea pielea să arate incredibil de hidratată, radiantă și tinerească în luminile studioului. De asemenea, aplica adesea vaselină pe pomeți și sub sprâncene, ca pas final în machiaj, pentru a surprinde acea reflexie perfectă a luminii.

2. Iluzia optică a buzelor pline

Buzele ei roșii nu erau doar o aplicare de ruj, ci o adevărată operă de artă care necesita utilizarea a cinci nuanțe diferite de roșu. Stilista ei folosea nuanțe de roșu mai închise, estompate, în colțurile exterioare ale buzelor și unele mai strălucitoare și vibrante în centru.

Astfel a creat profunzime și efect 3D. Pe deasupra adăuga o picătură de luciu transparent sau chiar iluminator alb în centrul buzei inferioare, ceea ce i-a făcut buzele să pară incredibil de mari.

3. Trucul creionului alb și al punctului roșu

Marilyn Monroe avea o modalitate specifică de a-și machia ochii pentru a obține acel aspect visător dar alert. Aplica întotdeauna creion de ochi alb pe linia pleoapei inferioare, ceea ce îi făcea ochii să pară mai mari și mai deschiși.

Dar cel mai ingenios secret al ei era un punct roșu minuscul, pe care îl desena cu un creion în colțul interior al ochiului. Acest mic detaliu făcea ca albul ochilor să pară mai alb și mai luminos.

4. Gene false pe jumătate

Genele groase și lungi erau marca ei distinctivă dar Marilyn Monroe nu a purtat niciodată gene false complete deoarece ochii ei ar fi fost prea grei și închiși. În schimb, tăia întotdeauna fâșia de gene false în jumătate și o lipea doar pe jumătatea exterioară a pleoapei superioare.

Acest truc a creat o formă alungită, de migdală a ochilor și acel aspect recognoscibil de „pisică”, care părea mult mai natural și seducător.

5. Puf de piersică pentru reflexia perfectă

În timp ce multe femei își rad astăzi fața (numit dermaplaning) pentru a obține o piele netedă, Marilyn a refuzat categoric să facă acest lucru.

Avea un puf moale, de culoare deschisă, pe față, pe care nu voia să-l îndepărteze. A descoperit că aceste fire de păr minuscule captau luminile puternice de la Hollywood și creau un efect moale, aproape neclar, asupra pielii ei. Acest „puf de piersică” acționa ca un filtru natural, înmuindu-i trăsăturile.

6. Apă cu gheață pentru o piele fermă

Cu mult înainte ca băile cu gheață și rolele faciale să devină o tendință globală, Marilyn Monroe jura pe puterea frigului. Pentru a-și menține pielea întinsă, fermă și fără pori, își aplica gheață pe față în fiecare dimineață.

Adesea își scufunda fața într-un bol plin cu apă și cuburi de gheață. Această terapie șoc îi stimula circulația sângelui, reducea umflăturile matinale și îi dădea tenului o strălucire naturală și sănătoasă.

7. Evitarea soarelui

Într-o perioadă în care bronzul era extrem de popular în California, Marilyn evita soarele. Ea credea că soarele îmbătrânește și deteriorează pielea, așa că și-a menținut tenul aristocratic palid.

A declarat odată că nu face plajă pentru că vrea „să se simtă blondă peste tot”. Protecția solară a fost esențială pentru menținerea tenului ei impecabil, de porțelan, fără pete pigmentare și riduri.

8. O picătură de parfum, în loc de pijamale

Cel mai faimos secret de frumusețe nu este însă despre machiaj, ci despre parfum. Când reporterii au întrebat-o ce poartă în pat, ea a răspuns „Doar cinci picături de Chanel nr. 5.”

Marilyn Monroe a înțeles că frumusețea nu este doar ceea ce vedem, ci și ceea ce simțim și mirosim. Parfumul era accesoriul ei invizibil de frumusețe, care îi dădea o senzație de strălucire și încredere chiar și atunci când se stingeau luminile, potrivit citymagazine.si.

