Ce mai gătesc vedetele. Rețetele preferate

Ne întrebăm adesea ce mănâncă vedetele, mai ales în epoca noastră în care relaţia pe care o avem cu mâncarea e una complicată. E prea multă mâncare peste tot, nu mai ştim ce şi cum să mai alegem, aşa că experienţa altora ne poate ajuta.

Oprah Winfrey a avut dintotdeauna o relație complicată cu mâncarea: i-a fost atât sursă de liniște și confort, dar și cauza unei lupte continue cu propria greutate. În această carte, Oprah vă împărtășește rețetele care i-au permis în sfârșit să se bucure de fiecare masă.

Rețetele sunt realizate împreună cu chefii săi preferați, iar alături de acestea veți găsi gânduri și amintiri care vă oferă o incursiune sinceră în viața (și bucătăria!) uneia dintre cele mai influente și apreciate celebrități. Delicioase, sănătoase și ușor de preparat, acestea sunt rețetele pe care Oprah adoră să le pregătească acasă și să le împartă cu familia și prietenii. De la plăceri simple precum pui la cuptor și supă de curcan cu ardei iute, la delicioase rețete proaspete, cum ar fi salată de kale toscană și mere sau paste Primavera, așa ar trebui să fie o masă: un gust al fericirii, un ritual care să fie împărtășit, o celebrare a vieții. Rețetele sunt însoțite de reflecții intime, citate și comentarii scrise de Oprah, ceea ce face ca aceasta să fie mai mult decât o simplă carte de bucate, este o privire unică asupra relației sale personale cu mâncarea. Ca bonus, fiecare rețetă include celebrele puncte Weight Watchers, care vă vor ajuta să monitorizați și să controlați propriile obiceiuri culinare. De-a lungul apreciatei sale cariere, Oprah Winfrey a creat o conexiune extraordinară cu oamenii din întreaga lume. Ca gazdă și producător al emisiunii extrem de apreciate și premiate The Oprah Winfrey Show, ea a delectat, a informat și a înveselit milioane de telespectatori timp de 25 de ani. Realizările ca lider media global și filantrop au propulsat-o printre cele mai influente și admirate figuri publice ale prezentului.

Jamie Oliver, cine nu a auzit de el, vorbeşte, în Ministrul Hranei Sănătoase, despre cât de simplu e, de fapt, să găteşti. Am crescut cu ideea că e complicat să faci de mâncare şi poate pe vremea bunicilor noastre era. Dar lucrurile s-au schimbat radical. Prepararea hranei bune pornind de la zero este o abilitate simplă şi, dacă ne-o însuşim, economisim bani, ne simţim mai bine şi suntem mai sănătoşi. Jamie Oliver explică ce l-a făcut să scrie această carte. „Ideea acestei cărţi mi-a venit discutând cu toţi acei oameni pe care i-am întâlnit şi care credeau că nu vor şti niciodată să îşi pregătească singuri o masă sau să înveţe să gătească. Desigur, acest fel de a gândi este pentru mine ca un steag roşu fluturat în faţa unui taur, pentru că eu cred că să găteşti acasă e una dintre acele abilităţi de bază, fundamentale, pe care orice om de pe pământ trebuie să le aibă pentru a putea avea grijă de propria persoană, de familie şi prieteni. Aşa că am scris cartea aceasta ca să vă ajut să învăţaţi să gătiţi cât mai uşor şi mai iute posibil. Am făcut asta alegând o grămadă de reţete pentru mâncăruri care ne plac tuturor, am pus aici variantele mele de a le găti cât mai uşor, folosind instrucţiuni clare şi fotografii pas cu pas, pentru a vă ghida şi a vă dezvălui o nouă lume a hranei minunate”.

Cartea lui Florin Dumitrescu , Găteşte cu mine, ne aduce aproape de casă, la noi acasă, practic. E un volum cu reţete de excepţie, care ne ajută pe fiecare dintre noi să ne începem ziua cu un mic dejun englezesc fără prea mare efort, să continuăm cu un prânz cu paste bolognese şi o cină cu fructe de mare. În primul an de ucenicie în bucătărie trebuia să ajut pe toată lumea. Nu aveam neapărat o secţie de care să mă ocup, eram băiatul bun la toate. Dădeam cu mătura, ştergeam faianţa, curăţam legumele, curăţam solzii de peşte. Era o singură treabă pe care nu îmi plăcea să o fac. Să curăţ peştele afumat de oase. Era o presiune foarte mare pe mine, de la şeful bucătar, la bucătarul de linie, ba chiar şi femeia de la vase, cum trecea pe lângă mine, îmi spunea «vezi că ai scapat un os»”, povesteşte Florin Dumitrescu.

Duminica la prânz este cartea scrisă de Laura Laurenţiu, care îți propune să te oprești puțin, să furi câteva ore pe care le-ai fi consumat zbuciumându-te și să le investești în ceva care, în timp, te va răsplăti înzecit: prânzul de duminică. Adică timpul petrecut alături de familie, de prieteni, de oamenii dragi cărora le dăruim tot mai puțin din ceasurile vieții noastre, împărțind o mâncare bună, la masa aranjată frumos, ca de sărbătoare. Prânzul meu de duminică are un singur ritual de îndeplinit, acela al emoțiilor pozitive. De fiecare dată când ne așezăm la masă, lăsăm deoparte încruntările și încercăm să ne bucurăm de mâncarea bună și să o povestim pe îndelete”, spune Laura despre cartea ei.