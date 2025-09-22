Celebritatea și iubirea: Cum au rezistat Victoria și David Beckham peste două decenii împreună

Într-un interviu pentru revista Elle, fosta componentă a trupei Spice Girls, astăzi creatoare de modă, a vorbit despre evoluția relației cu celebrul fotbalist David Beckham și despre modul în care au crescut împreună ca persoane individuale și parteneri.

Cei doiformează un cuplu solid care durează de 26 de ani. S-au căsătorit în 1999 și au împreună patru copii: Brooklyn (25 de ani), Romeo (22), Cruz (19) și Harper (13).

Victoria spune că cel mai mult a contribuit la longevitatea căsniciei lor faptul că au acceptat schimbările naturale din viață.

„Atât de des, într-o relație, unul îi spune celuilalt că s-a schimbat. Ei bine, desigur că te-ai schimbat. Ești o persoană diferită la 20 de ani, față de cum ești la 50. David a fost mereu lângă mine, în cele mai grele momente. El a crezut în mine când mulți nu au făcut-o. A investit în mine. Au fost perioade în care lumea nu mi-a luat afacerea în serios, dar el a fost mereu acolo, susținându-mă”, a mărturisit Victoria.

David și Victoria s-au întâlnit prima dată în 1997 la un meci de fotbal, iar relația lor a început rapid, culminând cu cererea în căsătorie, în ianuarie 1998. Primul copil, Brooklyn, s-a născut în martie 1999, înaintea nunții din iulie.

Cuplul a sărbătorit 26 de ani de căsnicie, în aceasă vară, marcând evenimentul cu mesaje emoționante și fotografii încărcate de amintiri.

Victoria a postat pe rețelele sociale o imagine cu ei sărutându-se, însoțită de un text plin de recunoștință pentru familia și viața construită împreună. La rândul său, David a mulțumit soției sale pentru cei patru copii minunați pe care îi au împreună și viața lor comună.

Citește pe Antena3.ro Preşedintele UDMR Braşov a fost pus la pământ şi încătuşat de poliţişti după un scandal provocat la un liceu

„Acum 26 de ani, astăzi, mi-ai spus DA. La mulți ani și îți mulțumesc că mi-ai oferit acești copii minunați și că ai construit alături de mine viața pe care o avem împreună. Te iubesc, Lady Beckham!”

De-a lungul anilor, cuplul Beckham a fost un model de relație solidă, demonstrând că încrederea, prietenia și sprijinul reciproc pot întări o familie chiar și sub lumina reflectoarelor, potrivit catine.ro.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹