Dezvăluiri din interiorul Familiei Regale britanice: Relația tensionată dintre Regina Elisabeta și Prințul Harry

Gestul, susține autorul, ar fi fost o consecință a tensiunilor apărute după ce Harry și Meghan Markle au părăsit Familia Regală, în 2020, și mai ales după acordat de Megan Markle în emisiunea lui Oprah Winfrey, în 2021, în care au fost criticate mai multe aspecte ale vieții sale în cadrul familei regale. Marea Britanie.

„Ori de câte ori Prințul Harry își suna bunica, ea o ruga pe doamna de companie să stea cu ea. Suferința pe care familia Sussex i-a cauzat-o Reginei în ultimii ani de viață nu poate fi supraestimată”, notează Vickers.

Contact limitat

Potrivit surselor citate, după mutarea lui Harry în Montecito, California, Regina Elisabeta a fost foarte precaută în timpul conversațiilor telefonice. Ea răspundea scurt și păstra prezența doamnei sale de companie pentru a avea sprijin moral și un martor al discuțiilor.

„Regina își dorea în mod clar un fel de protecție. De aceea a ales să o țină pe doamna sa de companie alături în timpul apelurilor. Avea nevoie de sprijin moral și protecție pentru a se asigura că există o înregistrare a ceea ce s-a spus. Cred că Regina a fost, de asemenea, în gardă cu Harry. Ea a fost atât de rănită de ceea ce făcuse el”, a povestit o sursă din interiorul Familiei Regale.

Vizita Prințesei Lilibet

Cartea mai dezvăluie că regina nu a dorit să fie singură cu Harry și Meghan când aceștia au adus-o pentru prima dată pe fiica lor, Prințesa Lilibet, în timpul festivităților pentru Jubileul de Platină, din iunie 2022.

De asemenea, regina nu a permis fotografierea întâlnirii, dorind să păstreze momentul privat.

Sfaturile Reginei Elisabeta pentru Harry

În aceeași carte se menționează că Regina Elisabeta l-ar fi sfătuit pe Harry să mai aștepte înainte de a se căsători cu Meghan Markle, sugerând un răgaz de un an, notează catine.ro.

Harry a decis însă să se căsătorească, în mai 2018, la Catedrala Sf. George din Windsor.