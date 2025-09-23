Elena Cârstea, dezvăluiri despre căsnicia sa și viața în Statele Unite

Artista a plecat în America în urmă cu 17 ani și a povestit la spynews.ro, detalii despre soțul ei și viața de familie.

Elena Cârstea este una dintre cele mai iubite voci ale muzicii ușoare românești, care a renunțat la cariera sa după ce s-a mutat în America, unde s-a căsătorit și a adoptat două fete. Ea se ocupă și de o crescătorie de pisici.

Ce spune Elena Cărstea despre căsnicie

Și-a cunoscut soțul, Glen Muttart, în mediul online iar acesta a cerut-o în căsătorie la a doua vizită în SUA, în 2006. Cei doi au construit o relație solidă, bazată pe respect reciproc și prietenie sinceră.

„Respectul între noi doi este cel mai important! Ne cunoaștem foarte bine defectele și calitățile, nu ne jignim niciodată, suntem foarte buni prieteni și totul se discută împreună înainte să luăm o decizie!“, a spus Elena pentru spynews.ro.

Artista subliniază că sinceritatea este o regulă fundamentală în relația lor. „Nu există minciună între noi doi, și ne menajăm unul pe celălalt! Restul vine de la sine! Vă doresc și vouă la fel!“, a mai adăugat Elena Cărstea.

Totodată, aceasta a trecut prin momente dificile. A suferi un accident vascular cerebral în urmă cu doi ani, dar a reușit să depășească această încercare cu sprijinul soțului și al familiei.