Elena Merișoneanu, internată de urgență. Afecțiunea de care suferă artista: „E foarte dureroasă”

Artista suferă de otită severă, tratată inițial cu antibiotice pentru o ureche, însă infecția s-a extins și la cealaltă ureche. Aceasta a povestit că nu a mai avut până acum probleme cu otita iar durerea a fost foarte puternică, afectându-i și auzul, ceea ce i-a afectat și activitatea profesională.

„Aproape trei săptămâni, dacă nu mai bine, m-am vindecat la una, bineînțeles, cu tratamente serioase, și s-a mutat la cealaltă, iar acum fac tratament pentru cealaltă ureche. Nu am avut în viața mea otit, dar e foarte dureroasă. Nu auzeam și, vă dați seama, unde mă duceam, trebuia să aud orchestra. E foarte neplăcut,” a spus artista la Antena Stars.

Artista a ales medicamentele, în locul operației

Elena Merișoneanu a fost spitalizată și a primit un tratament strict, atât în spital, cât și acasă. Acum merge regulat la controale medicale, iar medicii îi aplică picături speciale pentru a preveni recidiva.

„Acum sunt bine. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt pe calea cea bună și sper să fie bine. Mă duc tot timpul să mă vadă, să mă controleze, pentru că îmi pune niște picături și îmi bagă o fașă în ureche, ca să țină, probabil cu medicamente, ce pun ei acolo”, a mai spus cântăreața.

Totodată, medicii i-au recomandat o intervenție chirurgicală, însă aceasta a decis să continue tratamentul, reușind să evite operația. Starea sa de sănătate este mai bună, iar artista mulțumește pentru sprijin și atenția medicală pe care a primit-o

Nu este prima dată când artista ajunge la medic, venind după o perioadă dificilă, marcată de diverse probleme de sănătate, î nsă rămâne pozitivă și încrezătoare, potrivit spynews.ro.