Eric Dane, diagnosticul de SLA și ultimul an de viață: cum a murit Dr. Sloan din Grey's Anatomy

de Redacția Jurnalul    |    20 Feb 2026   •   18:30
Eric Dane, diagnosticul de SLA și ultimul an de viață: cum a murit Dr. Sloan din Grey&#039;s Anatomy
Sursa foto: Hepta/Eric Dane

Moartea lui Eric Dane, survenită joi, 19 februarie, la vârsta de 53 de ani, după o luptă de aproape un an cu scleroza laterală amiotrofică, a readus în atenție parcursul pe care actorul a ales să-l împărtășească public, fără filtre și fără menajamente.

De la primele simptome până la diagnosticul făcut public, de la interviurile acordate marilor ziare americane până la sprijinul primit de la colegii săi din Grey's Anatomy, Eric Dane a trăit ultimul capitol al vieții sale cu aceeași intensitate cu care și-a construit cariera.

Eric Dane a făcut public diagnosticul de SLA în aprilie 2025, într-un interviu exclusiv acordat revistei People.

„Am fost diagnosticat cu SLA", a spus el atunci. „Sunt recunoscător că am familia mea iubită alături de mine în acest nou capitol din viața noastră".

A cerut, în aceeași declarație, respect pentru viața privată, dar a subliniat dorința de a continua să lucreze cât mai mult timp posibil.

Decizia de a vorbi deschis nu a fost întâmplătoare. În lunile care au urmat, Dane a transformat experiența sa într-o platformă de sensibilizare, participând la întâlniri instituționale și inițiative dedicate cercetării SLA, scrie Il Messaggero.

Într-un interviu la Good Morning America, alături de Diane Sawyer, actorul a descris cu luciditate debutul bolii. „Am început să simt o anumită slăbiciune în mâna dreaptă. La început, nu i-am dat prea mare importanță”.

Cu timpul, slăbiciunea s-a agravat până când și-a pierdut aproape complet funcționalitatea brațului. „Mă trezesc în fiecare zi și nu este un vis", a spus el, referindu-se la conștientizarea permanentă a bolii. Într-un interviu ulterior, relatat de Variety, a adăugat că mai avea „doar un braț funcțional" și că îl durea să-și vadă corpul schimbându-se atât de repede.

Cu toate acestea, și-a exprimat în repetate rânduri recunoștința față de public și față de oportunitatea de a continua să lucreze. Ultimul proiect în care a apărut a fost serialul medical Brilliant Minds, filmat la Toronto.

Vestea diagnosticului i-a mobilizat imediat pe foștii colegi de platou, care deveniseră de-a lungul anilor o a doua familie.

Patrick Dempsey, intervievat de Parade, a mărturisit că au păstrat legătura până aproape de final. „Am vorbit cu el acum câteva săptămâni. Ne-am trimis mesaje", a spus el, adăugând că încercase să-l implice în noul său thriller Memory of a Killer. „Din păcate, evoluția bolii a făcut acest lucru practic imposibil".

Ellen Pompeo a sunat imediat după ce a aflat diagnosticul. „I-am scris: «Sunt aici dacă vrei să vorbim»", și-a amintit ea într-un mesaj preînregistrat pentru gala ALS Network Champions for Cures & Care, care i-a adus un omagiu pe 24 ianuarie. „Și telefonul a sunat 30 de secunde mai târziu”. Pompeo i-a spus atunci: „Te voi ajuta cu orice ai nevoie, în orice mod pot. Te iubesc". Și a adăugat: „Sunt atât de mândră de tine. Este o onoare să pot vorbi despre tine astăzi”.

Kate Walsh, intervievată de Variety, a descris parcursul său ca fiind „sfâșietor". „Este atât de dureros. Este foarte trist", a spus ea. „L-am păstrat în rugăciunile mele, împreună cu familia și fetele sale”.

Halatul alb al lui Mark Sloan este atârnat de ceva timp. Dar legătura cu acel platou nu s-a rupt niciodată cu adevărat.

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: Eric Dane sla Grey's Anatomy
