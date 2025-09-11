Incident șocant în plină stradă. Lidia Buble, bătută cu mătura de o bătrânică pe care voia să o ajute

Totul s-a întâmplat în timp ce Lidia se îndrepta spre un salon de înfrumusețare și a observat o femeie în vârstă, întinsă pe o trecere de pietoni, înconjurată de bagaje. Impresionată, ea a oprit mașina și a întrebat dacă poate să-i ofere ajutor. După ce a coborât, femeia a început să o lovească cu o mătură.

Bătrânica neajutorată a bătut-o cu mătura

”Trebuie să vă povestesc ce am pățit. Văd o doamnă pe o trecere de pietoni, întinsă pe jos. Era în vârstă, avea vreo 70-80 de ani. Și zic: ”Vai, săraca bătrânică”. Opresc lângă ea, avea multe bagaje pe lângă ea, pe jos, și îi zic: ”Doamnă dragă, vă ajut cu ceva? Sunteți bine?”. Mi-a zis să o ajut, mă dau jos din mașină, mă duc să o ajut, și m-a bătut cu mătura. Deci, când m-am dus lângă ea să o ridic, a început să dea în mine cu o mătură, dar isteric așa”, a povestit Lidia Buble.

Bătrânica i-a cerut țigări artistei

Artista spune că femeia părea să fie sub influența alcoolului și că i-a cerut bani pentru țigări, ceea ce a tensionat și mai mult situația.

”Mi-am dat seama după că doamna era așa (n.red. sub influența alcoolului). Îmi zicea încontinuu să îi dau bani să își ia țigări. Când am văzut-o, i-am zis: ”Lasă-mă în pace că mare țeapă mi-ai tras”. Deci, nu m-am așteptat în viața mea să iau bătaie pe stradă cu mătura de la bătrânică. Încă îmi revin din șoc. Nu îmi vine să cred”, a spus Lidia Buble, potrivit spynews.ro.