Ceartă în paradis?! Jennifer Lopez și Ben Affleck locuiesc separat

După aproape doi ani de căsnicie, vedeta din „Maid in Manhattan” și câștigătorul premiului Oscar trăiesc separat, potrivit Access Hollywood și People.

Această actualizare a relației vine la scurt timp după ce Lopez, în vârstă de 54 de ani, a participat la Gala Met 2024 fără Ben Affleck, în vârstă de 51 de ani.

Cu toate acestea, reprezentantul său a declarat atunci pentru E! News că actorul era ocupat cu filmările pentru The Accountant 2 în Los Angeles, motiv pentru care nu a putut fi alături de cântăreața „On the Floor” la evenimentul din New York, pe care l-a coprezentat alături de Anna Wintour de la Vogue, Zendaya, Chris Hemsworth și Bad Bunny.

Vestea situației locative a cuplului vine înaintea celei de-a doua aniversări a nunții lor.

Lopez și Affleck - care și-au reluat relația în 2021, la aproape două decenii după ce au renunțat la prima lor logodnă - au spus oficial „Da” în cadrul unei ceremonii în Las Vegas, în iulie 2022.

„Am reușit”, a scris actrița Hustlers într-un buletin informativ On The JLo din 17 iulie, după nuntă.

„Dragostea este frumoasă. Dragostea este bună. Și se pare că dragostea este răbdătoare. Douăzeci de ani de răbdare. Exact ceea ce ne-am dorit”. „Noaptea trecută am zburat la Vegas”, a continuat ea, „am stat la coadă pentru o licență cu alte patru cupluri, toate făcând aceeași călătorie spre capitala mondială a nunților”.

