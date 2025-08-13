Mirabela Dauer, jignită în mediul online după ce a reacționat față de un agresor

Deși se apropie de venerabila vârstă de 80 de ani, artista este iubită de public și încă mai susține spectacole.

În urmă cu câteva zile, aceasta cânta la o terasă când un bărbat a început să o șicaneze iar Mirabela Dauer l-a împins. Scena a fost filmată și a stârnit critici la adresa cântăreței.

Realitatea din spaele jignirilor online

Artista suferă mult din cauza jignirilor apărute în mediul online și a prejudiciului de imagine care i-a fost adus. Mirabela Dauer a discutat cu avocata sa, Katia Cicală, și a stabilit să nu ia măsuri legale.

"Mirabela este extrem de afectată dar afectarea a fost în special față de oamenii care au aruncat efectiv cu noroi, au condamnat-o, au vorbit urât, au jignit-o. A fost atât de afectată și atât de supărată încât nu dorește să aibă o altă reacție, e dezamăgită. Ceea ce este foarte curios ,este că foarte multe femei au reacționat și, în loc să îi înțeleagă postura, situația, să înțeleagă faptul că ea s-a apărat, dimpotrivă, o condamnă. Este regretabil, este urât", a explicat avocata Katia Cicală pentru Spynews.ro.

Apărătoarea Mirabelei Dauer apreciază gestul făcut de artistă ca fiind unul de apărare. Avocata cântăreței vorbește despre postura și vârsta cântăreței.

"Eu apreciez că gestul pe care Mirabela Dauer l-a făcut. A fost, cumva, în apărarea ei, în sensul că aș vrea să se gândească toată lumea, în special cei care condamnă acest gest, să se gândească la faptul că ea este o persoană mică de înălțime, este o persoană care are o anumită vârstă, și care se afla într-un moment în care își exercita profesia", a mai spus avocata Katia Cicală.

Aceesta menționează că incidentul apărut în spațiul public nu a fost unul izolat. Avocata artistei mărturisește că bărbatul cu pricina ar fi șicanat-o pe cântăreață toată seara, în timp ce aceasta își interpreta melodiile.

"În momentul în care s-a apropiat acel domn, care se pare că nu se afla la prima abatere de acest gen, dimpotrivă, toată seara s-a comportat de această manieră ,și chiar și în alte situații, fiind un client obișnuit al respectivei terase. Domnul încerca să o sufoce, mai avea puțin și o călca pe rochie. Un alt prieten al dânsului se afla la masă și filma, tocmai pentru a o provoca cumva. Noi am gândit că este posibil să fi băut ceva mai mult, nu știu, dar comportamentul dumnealui nu a fost nicidecum un comportament politicos și respectuos, așa cum ar trebui. Iar reacția Mirabelei a fost, sincer, o reacție de apărare", a mai spus Katia Cicală.

Avocata mai spune că artista a avut o reacție firească de teamă și îi îndeamnă pe cei care au aruncat cu noroi în Mirabela Dauer să se gândească și din altă perspectivă.

"Din punctul nostru de vedere, a fost o reacție firească a unei femei aflate fără apărare, într-un moment în care i s-a făcut teamă. Putea foarte bine să o îngrămădească, să o lovească, să o deranjeze cumva. Noi apreciem că gestul dânsei nu a fost nicidecum exagerat, dimpotrivă, oamenii ar trebui să se gândească și la domnul respectiv, care, pe lângă faptul că este tânăr, este înalt, dublu față de Mirabela, ar fi putut măcar să ceară scuze ulterior, în loc să filmeze și să împrăștie pe rețelele de social media.", a mai spus apărătoarea artistei.