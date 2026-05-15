Mircea Badea face afirmații surprinzătoare. Ce spune despre viitorul său în televiziune?

Acesta a răspuns în stilul său caracteristic, afirmând că și-a schimbat perspectiva.

„Mai nou am altă abordare. Mie îmi place orice Guvern. Susțin. Mai râd, mai zic ceva, apoi zic: susțin. Pe vechi eram mai încrâncenat”, a spus acesta.

Cea mai puternică motivație

Întrebat cum reușește să rămână de peste două decenii în televiziune, realizatorul a invocat motivația personală.

„Dar când mă întrebai mai devreme cum de fac asta de 22 de ani, cred că totul se întâmplă din foame. E foarte simplu! Foamea este cel mai puternic motivațional. Adică foamea. Deci când mi se face foame, zic: Hei, hei, hei, și acum să facem o emisiune!”, a explicat Mircea Badea.

Emisiunea „În gura presei”, realizată de Mircea Badea, se difuzează de 22 de ani și este considerată unul dintre cele mai longevive programe de tip one-man show din televiziunea românească.

Mircea Badea a debutat în televiziune în 1994, la Tele 7 ABC, în emisiunea „Bună dimineața, România”, alături de Teo Trandafir. De-a lungul timpului, el a rămas una dintre cele mai vizibile figuri din media românească, cu o prezență constantă pe micile ecrane de peste trei decenii.