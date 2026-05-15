x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Monden Mircea Badea face afirmații surprinzătoare. Ce spune despre viitorul său în televiziune?

Mircea Badea face afirmații surprinzătoare. Ce spune despre viitorul său în televiziune?

de Redacția Jurnalul    |    15 Mai 2026   •   19:30
Mircea Badea face afirmații surprinzătoare. Ce spune despre viitorul său în televiziune?
Mircea Badea a debutat în televiziune în 1994.

Realizatorul TV Mircea Badea a fost întrebat, în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai, dacă se teme că ar putea rămâne fără job, în eventualitatea în care nu ar mai avea subiecte politice de criticat.

Acesta a răspuns în stilul său caracteristic, afirmând că și-a schimbat perspectiva.

Mai nou am altă abordare. Mie îmi place orice Guvern. Susțin. Mai râd, mai zic ceva, apoi zic: susțin. Pe vechi eram mai încrâncenat”, a spus acesta.

Cea mai puternică motivație

Întrebat cum reușește să rămână de peste două decenii în televiziune, realizatorul a invocat motivația personală.

Dar când mă întrebai mai devreme cum de fac asta de 22 de ani, cred că totul se întâmplă din foame. E foarte simplu! Foamea este cel mai puternic motivațional. Adică foamea. Deci când mi se face foame, zic: Hei, hei, hei, și acum să facem o emisiune!”, a explicat Mircea Badea.

Emisiunea „În gura presei”, realizată de Mircea Badea, se difuzează de 22 de ani și este considerată unul dintre cele mai longevive programe de tip one-man show din televiziunea românească.

Mircea Badea a debutat în televiziune în 1994, la Tele 7 ABC, în emisiunea „Bună dimineața, România”, alături de Teo Trandafir. De-a lungul timpului, el a rămas una dintre cele mai vizibile figuri din media românească, cu o prezență constantă pe micile ecrane de peste trei decenii.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: guvern mircea badea
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri