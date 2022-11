Prințesa norvegiană Märtha Louise renunță la îndatoririle regale pentru medicina alternativă

Prințesa își va păstra titlul, dar renunță la îndatoririle oficiale pentru a "crea o linie de demarcație mai clară" între rolul său privat și cel regal.

Logodnicul ei, Durek Verrett, a promovat practici medicale nefondate, cancerul fiind, în opinia sa, o alegere.

Americanul susține, de asemenea, că a influențat-o pe Gwyneth Paltrow.

Prințesa Märtha Louise "renunță la rolul său de patronaj", deoarece ea și Verrett caută să "facă o distincție mai clară între activitățile lor și Casa Regală a Norvegiei", a precizat palatul într-un comunicat. Regele Harald al V-lea a decis ca ea să își păstreze titlul.

"Ea și-a îndeplinit îndatoririle cu căldură, grijă și un angajament profund", se arată în declarație.

În pofida anunțului, Regele Harald l-a descris pe Verrett ca fiind "un tip grozav și foarte amuzant".

"Are mult umor și râdem mult, chiar și în această perioadă dificilă. Cred că atât noi, cât și el, am ajuns să înțelegem mai bine despre ce este vorba și am convenit să nu fim de acord", a declarat regele Harald reporterilor norvegieni.

Într-o declarație separată, prințesa Märtha Louise a declarat că este "conștientă de importanța cunoștințelor bazate pe cercetare", dar că ea crede că medicina alternativă poate fi "un supliment important la ajutorul oferit de instituția medicală convențională".

Ea a adăugat că este important să "fac distincția între mine ca persoană privată, pe de o parte, și ca membru al Familiei Regale, pe de altă parte".

Prințesa, în vârstă de 51 de ani, a atras controverse în Norvegia de zeci de ani pentru implicarea sa în tratamentele alternative, inclusiv pentru că a înființat o școală care urmărea să ajute oamenii să "ia contact cu îngerii lor".

În 2002, ea s-a căsătorit cu scriitorul și artistul norvegian Ari Behn, iar cuplul a avut trei fiice. Au divorțat în 2017, iar Behn - care suferea de depresie - s-a sinucis în ziua de Crăciun 2019.

În iunie, prințesa Märtha Louise s-a logodit cu Verrett. Ea a anunțat relația într-o postare pe Instagram din 2019.

Durek - un afro-american care se descrie drept "șaman de generația a 6-a" - a pretins că a înviat din morți și că a prezis atacurile de la 11 septembrie 2001 în Statele Unite cu doi ani înainte ca acestea să aibă loc.

Pe site-ul său de internet, el se descrie ca fiind un "vizionar al "Epocii de acum"" care "demistifică spiritualitatea". El a spus că munca sa le-a influențat pe actrițele Gwyneth Paltrow și Nina Dobrev.

Un sondaj publicat în septembrie a arătat că doar 13% dintre norvegieni consideră că prințesa Märtha Louise ar trebui să reprezinte familia regală în sarcinile oficiale.

(sursa: Mediafax)