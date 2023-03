Incident hilar în Melbourne. Actorului Russell Crowe și iubitei sale li s-a interzis intrarea într-un restaurant

Însă nu este primul caz de acest fel din Australia. Cu câteva zile înainte, cântărețului american Post Malone i s-a interzis intrarea într-un bar din Perth, din cauza tatuajelor sale.

De data aceasta, Russell Crowe și iubita sa, Britney Theriot, nu au fost primiți în localul "Mr Miaygi" deoarece nu au respectat codul vestimentar "smart casual". Cuplul a mers apoi într-un alt restaurant din apropiere pentru a lua masa de prânz. Cei doi se întorceau de la o partidă de tenis iar actorul purta un tricou polo iar Britnet Thierot era în fusta de tenis, scrie ndtv.com.

Conducerea restaurantului interzice clienților să ia masa în „echipament de lucru, sport, maieu ori șlapi”.

''Tratăm în mod egal toți clienții. Nu contează cine ești sau dacă ești Russell Crowe. Avem un cod vestimentar. Nu încercăm să-i învățăm pe oameni cum să se îmbrace. Dar știu, personal, că dacă sunt în maieu și șlapi, că nu voi încerca să merg la un restaurant drăguț, pentru că nu sunt îmbrăcat corespunzător'', a spus Kristian Kein, proprietarul localului, pentru The Herald Sun.

El a mai precizat că personalul restaurantului nu l-au recunoscut pe celebrul actor din pelicula „Gladiatorul”.

Ulterior, localul a încercat să salveze situația, și a postat un text amuzant pe Instagram.

„Îmbrăcă-te smart casual, cu excepția cazului în care ești Russell Crowe. Atunci poți să porți orice”.

Apoi a completat cu o notă în care a scris că i-ar plăcea să-l primească înapoi pe actor.

„Dragă Russell,⁠ În timpul ultimei vizite se pare că am greșit. După multă reflecție la ceea ce s-a întâmplat, am făcut o schimbare permanentă a codului vestimentar. Ne-ar plăcea să vă revedem în viitor. Sunteți întotdeauna binevenit".