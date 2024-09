Unul dintre frații lui Michael Jackson s-a stins din viață. Acesta a murit în timp ce se afla la volan

Se pare că acesta ar fi făcut atac de cord în timp ce conducea din New Mexico spre Oklahoma, a declarat pentru ET Steve Manning, prieten de familie și fost manager al familiei Jackson, potrivit Daily Mail.

Deocamdată nu s-a stabilit cauza oficială a decesului.

Membru fondator al trupei Jackson 5, el a fost fotografiat ultima dată pe 9 septembrie 2024 la Munchen, în Germania, înaintea unui spectacol al formației actuale The Jacksons, din care mai fac parte frații Jackie și Marlon Jackson.

Michael Jackson, cunoscut pentru hituri precum Smooth Criminal și Beat It, a murit pe 25 iunie 2009, la 50 de ani, în urma unui stop cardiac.

Viața personală a lui Tito Jackson

Tito a avut trei fii, Taj, 41 de ani, Taryll, 39 de ani, și TJ, 46 de ani - care au făcut parte din trupa 3T - și 9 nepoți. Mama fiilor săi a fost Delores „Dee Dee” Martes, cu care Jackson s-a căsătorit în 1972 și de care a divorțat în 1988. Ea a fost găsită moartă într-o piscină în 1994, la vârsta de 39 de ani. Deși moartea ei a fost inițial considerată accidentală, iubitul ei Donald Bohana a fost ulterior acuzat de ucidere și găsit vinovat de crimă de gradul doi în 1998. Acesta a fost eliberat condiționat în decembrie 2022, după ce a executat 24 de ani de închisoare, transmite observatornews.ro.

Luna trecută, Tito a vorbit despre fratele său Michael.

„Lumea nu a fost deloc bună cu Michael. Nu știu de ce. Întotdeauna am spus că dacă nu l-am fi avut, cu siguranță ne-ar fi lipsit. Moartea lui a fost o tragedie majoră. Lumea a pierdut cu siguranță multe lucruri bune de la el, pentru că nu a fost doar un muzician sau un artist, a fost o persoană iubitoare. Îi plăcea să dăruiască", a spus Acesta pentru The Mirror.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹