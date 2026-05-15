Obiceiul de seară care îți poate afecta greutatea și sănătatea

Ultima masă a zilei nu se limitează doar la a încheia seara — ea poate influența și calitatea somnului nostru, precum și ce alegem să mâncăm a doua zi dimineață. Aceasta este concluzia unui studiu condus de Universitatea din Granada și publicat în „European Journal of Nutrition”, citat de Euronews.

Potrivit cercetătorilor, masa de seară influențează nu numai somnul, dar și ceea ce vom mânca la micul dejun în următoarea zi. Potrivit studiului, alimentația și somnul de influențează reciproc, în mod continuu.

Pentru a explora această legătură, cercetătorii au urmărit bărbați și femei obezi timp de 14 zile consecutive, în condiții reale de viață. Participanții și-au înregistrat mesele, în special cina și micul dejun, în timp ce somnul lor a fost monitorizat obiectiv folosind accelerometre și dispozitive de monitorizare a somnului.

Spre deosebire de studiile de laborator, această abordare le-a permis cercetătorilor să observe obiceiurile de zi cu zi așa cum se manifestă în mod natural. După cum subliniază autorii, scopul a fost acela de a înțelege mai bine modul în care alimentația și somnul interacționează în viața de zi cu zi, unde mulți factori intră în joc în același timp.

Compoziția nutrițională a cinei este strâns legată de calitatea somnului. Mesele bogate în calorii, grăsimi, colesterol, proteine, alcool, carne roșie sau alimente prăjite au fost asociate cu un somn de o calitate mai slabă, potrivit cercetătorilor.

La polul opus, anumite alimente par să ne facă să dormim mai bine. Cinele mai bogate în carbohidrați, ulei de măsline și pește gras au fost asociate cu o calitate mai bună a somnului. Concluziile sugerează că aceste „componente nutriționale ale mesei de seară pot influența diferiți parametri ai somnului”.

Cu toate acestea, cercetătorii au atras atenția că studiul a fost unul observațional și nu poate face o legătură directă între cauză și efect.

Potrivit cercetătorilor, calitatea somnului pare să influențeze și ceea ce mâncăm în dimineața următoare. O calitate mai slabă a somnului este asociată cu obiceiuri mai puțin sănătoase la micul dejun, potrivit cercetătorilor.

În cadrul studiului, experții au observat că persoanele care se trezeau mai târziu aveau tendința de a consuma mai multe calorii la micul dejun. De asemenea, un somn mai fragmentat a fost asociat cu un consum mai mare de zahăr, precum și un consum mai redus de fibre.

La polul opus, participanții la studiu care au dormit mai mult au mâncat un mic dejun mult mai sănătos. Aceste descoperiri întăresc afirmația că somnul nu este doar un rezultat al dietei, ci poate influența alegerile alimentare viitoare.

Potrivit cercetătorilor, una dintre cele mai importante contribuții ale studiului este aceea de a arăta cât de strâns legate sunt alimentația și somnul în viața de zi cu zi.

Cina, somnul și micul dejun par să facă parte din același ciclu, în care mici schimbări într-un domeniu pot influența celelalte.

Deși efectele observate în cadrul studiului au fost relativ modeste, rezultatele oferă o nouă perspectivă asupra modului în care interacționează obiceiurile zilnice. Cercetătorii consideră că acest lucru ar putea contribui, în cele din urmă, la îmbunătățirea strategiilor de prevenire și tratare a obezității, luând în considerare nu numai ce mănâncă oamenii, ci și când mănâncă și cât de bine dorm.

(sursa: Mediafax)