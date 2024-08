Povestea reconstrucției unei biserici din Mureș, scufundată de comuniști

Lăcaşul de cult a fost singurul care a rămas la suprafaţă, după ce un sat întreg a fost scufundat în timpul regimului comunist.

Biserica nu mai este destinată slujbelor, acesta fiind considerat monument istoric şi un simbol al localnicilor care şi-au pierdut casele sub ape.

Sute de localnici au participat la slujba de inaugurare a bisericii catolice din lacul Bezid. Aceasta a fost reconstruită după ce zidurile acestuia s-au prăbuşit de-a lungul ultimilor două decenii.

"Biserica din Bezidul Nou a fost simbolul programului de distrugere al satelor din comunism şi a rezistat în apă până în 2014, în iunie, după care s-a prăbuşit de tot, dar, prin donaţii publice, am reuşit să reconstruim biserica fix acolo unde era, deci în apă", spune Peter Gaspar, ghid turistic.

Biserica catolică a fost singura din cele 5 lăcaşuri de cult care au rămas deasupra apelor, motiv pentru care a primit numele de biserica solidarităţii.

"Sunt forați vreo 36 de piloni, undeva în 14-16 metri adâncime, şi pe pilonii respectivi e făcută, să zicem, platforma bisericii, şi deasupra e zidit din piatră, cum se vede şi pe imagine", explică viceprimarul localităţii Sângeorgiu de Pădure, Szasz Levente.

"Nu va fi o biserică funcţională, ci mai mult un memento, deci mai mult ca să ne amintească ce s-a întâmplat aici, şi în alte multe localităţi din România în timpul comunismului", spune Peter Gaspar.

În fiecare an, în prima sâmbătă din luna august, are loc comemorarea sufletelor pierdute sub ape în 1989, potrivit observatornews.ro.