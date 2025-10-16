Povestea uimitoare a femeii care a adus pe lume 69 de copii

Valentina Vassilieva a trăit 75 de ani în regiunea Ivanovo din Imperiul Rus și a fost prima soție a lui Feodor Vassiliev, despre care se spune că a avut 107 copii, dintre care 69 cu Valentina, între anii 1725 și 1765 (16 perechi de gemeni, 7 perechi de tripleți și 4 perechi de cvadrupleți).

Prin urmare, Valentina a fost însărcinată timp de 18 ani, pe parcursul celor patru decenii. Numele copiilor, precum și datele lor de naștere și deces sunt însă necunoscute.

Prima relatare completă a celor 69 de nașteri a fost raportată la Moscova de Mănăstirea Nikolsk, pe 27 februarie 1782. iar prima relatare publicată a apărut într-un număr din 1783 al revistei „The Gentleman's Magazine”, potrivit wikipedia.

Ce spune știința

Cercetările științifice arată că este posibil ca o femeie să fie fertilă pe o perioadă de 40 de ani deși este destul de greu să reziste la atâtea nașteri. De asemenea, Valentina se pare că a avut ultima naștere după vârsta medie a menopauzei, lucru rar la acea vreme.

Unele femei pot suferi de o afecțiune numită hiperovulație, care presupune eliberarea mai multor ovule în perioada unui ciclu menstrual, ceea ce duce la sarcini multiple. Cercetările arată că și în familia soțului ei nașterile multiple erau ereditare.

Recordul Valentinei Vassilieva este unic până acum, astfel că a intrat în istorie și continuă să fascineze lumea.







