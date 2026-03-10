Preferi câinii sau pisicile? Ce diferențe fundamentale dezvăluie animalul preferat despre personalitatea ta

Deși disputa probabil nu va fi rezolvată niciodată, cercetările arată că între cele două categorii există diferențe reale de personalitate.

Un studiu realizat pe baza datelor analizate de cercetători arată că persoanele care preferă câinii și cele care preferă pisicile au trăsături distincte, de la modul în care socializează până la stilul de viață, scrie yourtango.com.

Iată cele patru diferențe majore identificate de cercetători.

1. Iubitorii de câini sunt mai sociabili

Persoanele care iubesc câinii tind să fie mai deschise și mai sociabile decât cele care preferă pisicile.

Potrivit cercetării, proprietarii de câini au, în medie, cu aproximativ 26 de prieteni mai mulți decât iubitorii de pisici. Explicația este simplă: câinii îi determină pe oameni să iasă mai des din casă, să meargă la plimbare și să interacționeze cu alți oameni.

Un studiu din 2017 confirmă această idee. Psihologul Denise Guastello, profesor la Carroll University din Wisconsin, explică faptul că persoanele care iubesc câinii sunt, de regulă, mai active social.

„Are sens ca o persoană care iubește câinii să fie mai energică și mai sociabilă, deoarece iese mai des afară, vorbește cu alți oameni și își plimbă câinele”, spune cercetătoarea.

În schimb, persoanele mai introvertite pot prefera compania unei pisici, care nu are nevoie de plimbări zilnice.

2. Iubitorii de pisici preferă mai mult timpul petrecut singuri

Un aspect interesant este că iubitorii de pisici primesc mai des invitații la evenimente sociale, dar aleg frecvent să petreacă timpul într-un mod mai liniștit.

Mulți dintre ei preferă momentele de relaxare acasă, alături de pisică, o carte sau un film.

Cercetările arată și că aceștia tind să se împrietenească mai des cu persoane care au aceeași pasiune. Studiul arată că iubitorii de pisici sunt:

de 2,2 ori mai predispuși să se împrietenească cu alți iubitori de pisici

de 1,8 ori mai predispuși să aibă prieteni care iubesc câinii

Psihiatrii explică faptul că pisicile oferă o companie mai independentă și mai puțin solicitantă, ceea ce atrage persoanele care preferă relații sociale mai selective.

3. Iubitorii de pisici sunt mai des singuri

Un alt rezultat surprinzător al studiului este că persoanele care preferă pisicile sunt mai frecvent singure.

Statisticile arată că:

aproximativ 30% dintre proprietarii de pisici sunt singuri

comparativ cu 24% dintre proprietarii de câini

Diferența nu este foarte mare, dar sugerează că iubitorii de pisici pot fi mai selectivi atunci când își aleg partenerii sau cercul social.

Cercetătorii spun că acest fenomen nu este legat de vârstă sau gen, ci mai degrabă de stilul de viață.

4. Iubitorii de câini preferă zonele suburbane

Studiul mai arată o diferență interesantă legată de locul în care aleg să trăiască oamenii.

Iubitorii de pisici locuiesc mai des în orașe

Iubitorii de câini preferă zonele suburbane sau rurale

Explicația este logică: câinii au nevoie de mai mult spațiu pentru mișcare și activitate, iar zonele suburbane oferă acest lucru.

Totuși, cercetătorii subliniază că există multe excepții, iar dragostea pentru animale nu poate fi definită strict de aceste diferențe.

Indiferent dacă preferi pisicile sau câinii, un lucru este clar: animalele de companie aduc bucurie și confort în viața oamenilor.

Fie că este vorba despre privirea loială a unui câine sau despre gesturile afectuoase ale unei pisici, compania unui animal poate face viața mult mai frumoasă.