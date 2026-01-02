Puțini șoferi știu asta: obiectele care pot exploda în mașină iarna

Dacă în sezonul cald portbagajul devine adesea un spațiu de depozitare temporar, în perioadele cu ger lucrurile stau complet diferit.

Temperaturile dintr-un autoturism parcat pot ajunge rapid la valori negative, similare cu cele de afară, iar acest lucru poate duce la deteriorarea gravă a unor obiecte sau chiar la situații periculoase.

Obiectele pe care nu ar trebui să le lași niciodată în mașină iarna

Mulți șoferi nu sunt conștienți de faptul că frigul extrem poate fi la fel de dăunător ca și canicula. Specialiștii atrag atenția că unele obiecte ar trebui scoase din mașină imediat ce temperaturile scad sub zero.

Electronicele, primele pe lista riscurilor

Laptopurile, telefoanele, tabletele sau alte dispozitive electronice nu trebuie lăsate peste noapte în mașină. Înghețul poate afecta bateriile și circuitele interne, iar pericolul apare mai ales atunci când aceste dispozitive sunt aduse brusc într-un spațiu cald.

„Temperaturile de îngheț pot sparge, deteriora sau chiar face să explodeze obiecte care nu sunt concepute pentru frig. Deși mulți oameni se tem de căldura verii, frigul poate fi la fel de agresiv”, explică Renee Martin, expert auto.

Aceasta avertizează că, odată aduse în casă, electronicele foarte reci pot dezvolta condens intern, care în timp duce la defectarea componentelor.

Băuturile îmbuteliate pot exploda

Un alt pericol ignorat de mulți șoferi îl reprezintă sticlele și dozele cu băuturi. Lichidele îngheață, se dilată și pot provoca adevărate pagube în interiorul mașinii.

„Băuturile îmbuteliate pot îngheța, se pot dilata și pot exploda, lăsând în urmă o mizerie lipicioasă și dificil de curățat”, avertizează același specialist.

De ce este important să fii atent iarna

Pe lângă disconfort, obiectele lăsate în mașină pe timp de ger pot genera costuri suplimentare, fie că vorbim despre electronice stricate sau despre interiorul mașinii deteriorat.

Recomandarea specialiștilor este clară: dacă afară este ger, mașina nu trebuie tratată ca un spațiu de depozitare. Scoaterea obiectelor sensibile poate preveni neplăceri serioase și cheltuieli inutile, scrie spynews.ro.