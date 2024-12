11 lucruri pe care părinții nu ar trebui să le discute în fața copiilor

Iată 11 lucruri pe care părinții nu ar trebui să le discute niciodată în fața copiilor:

1. Probleme financiare

Părinții ar trebui să evite să discute despre problemele financiare în fața copiilord eoarece pot crea sentimente de anxietate și nesiguranță cu privire la stabilitatea familiei lor.

Potrivit unui studiu din 2017, cercetătorii au recrutat studenți și i-au conectat la EKG. Ei au monitorizat îndeaproape răspunsurile biologice la videoclipurile care conțineau diferite niveluri de stres.

Cercetătorii au descoperit că ritmul cardiac al participanților s-a schimbat în funcție de nivelul de stres al videoclipului. În plus, ele se schimbau mai repede, în funcție de cât de bine putea empatiza persoana cu ceilalți.

Deși această constatare ar putea părea „nesemnificativă”, arată direct de ce oamenii intră în panică sau se sperie când văd știri groaznice. Stresul este contagios și poate afecta cu ușurință pe toată lumea, iar acest lucru nu se oprește doar la studenți.

Părinții care discută probleme financiare de față cu copiii lor îi face să devină stresați. Un studiu publicat în Journal of Youth and Adolescence a constatat că există o asociere între stresul financiar al părinților și comportamentul problematic la adolescenți. Cercetătorii spun că acest lucru probabil are de-a face cu simptomele depresive ale părinților și stilul parental.

Aceasta înseamnă că părinții care manifestă în mod deschis simptome de stres sau depresie din cauza poverilor financiare au fost din ce în ce mai probabil să-și facă copiii să se îngrijoreze, influențându-le comportamentul.

Astfel că părinții ar trebui să facă tot posibilul pentru a-și păstra problemele pentru ei. La urma urmei, copiii ar trebui să crească fără să simtă că sunt o povară financiară pentru părinții lor.

2. Criticarea înfățișării altor persoane

Ar trebui evitată criticarea înfățișării altor oameni deoarece îi poate învăța pe copii să-i judece pe ceilalți pe baza trăsăturilor superficiale și să le afecteze stima de sine.

Majoritatea copiilor sunt susceptibili la astfel de lucruri. Un studiu publicat în Jurnalul Tineretului și Adolescenței a menționat că și părinții care au rostit observații încurajatoare pentru a controla greutatea și forma au observat un impact negativ atât la băieți, cât și la fete. În plus, studiul a constatat că tații și mamele care își hrăneau copiii au influențat în bine stima de sine și încrederea copiilor lor.

Toate acestea arată că menținerea atitudinii pozitive și îndreptarea conversației departe de vorbirea negativă despre aspectul fizic poate avea un impact pozitiv asupra sănătății mintale a copilului lor.

3. Conflicte între părinți

Părinții ar trebui să evite conflictele dintre e în fața copiilor pentru a menține un sentiment de siguranță emoțională acasă.

Fiecare cuplu se ceartă din când în când. Neînțelegerile vor avea loc, fie despre finanțe, limite sau socri enervanti.

Astfel că părinții nu ar trebui să discute niciodată în fața copiilor lor despre problemele lor relaționale. Un studiu publicat în Journal of Social and Personal Relationships a constatat că forme minore de adversitate au un impact negativ asupra copiilor.

Mai exact, un studiu care a implicat 99 de copii a constatat că forme mai mici de neînțelegeri au afectat capacitatea copiilor de a-și controla emoțiile.

Deși acest lucru nu este la fel de dăunător ca neglijarea, este totuși considerat problematic, deoarece comportamentul afectează o parte mai mare a societății. Drept urmare, se recomandă ca părinții să își păstreze certurile la minimum, cel puțin în fața copiilor.

4. Stresul legat de muncă

Împărtășirea frustrărilor sau stresului legat de muncă este inadecvată pentru copii deoarece îi poate împovăra cu preocupările adulților și nu sunt pregătiți să le gestioneze.

Părinții se confruntă cu un stres care nu a fost văzut până acum. Vivek Murthy, chirurg general al SUA; a emis o declarație în care discuta despre modul în care părinții s-au confruntat cu o cantitate de stres fără precedent în ultimul deceniu.

Acest lucru nu este șocant deoarece un sondaj Pews Research a constatat că 70% dintre părinți au raportat că educația parentală este mai complicată decât acum 20 de ani. Părinții trebuie să-și amintească că discutarea acestor tipuri de stres nu va face decât să afecteze sănătatea mintală a copilului.

Ce ar trebui să facă părinții pentru a se asigura că nu aduc stres legat de muncă în mediul lor de acasă? Asociația Americană de Psihologie l-a citat pe psihologul clinician Robyn Koslowitz și a sugerat că părinții ar trebui să găsească o comunitate.

„Deoarece rușinea doar amplifică sentimentele de epuizare, cheia este să vă împărtășiți experiențele într-o atmosferă fără judecăți.”

Găsiți o comunitate care aplică regulile pentru a asigura siguranța și oferă un spațiu fără judecată pentru toți părinții implicați. În plus, contactați un profesionist în sănătate mintală dacă lucrurile devin prea grele.

5. Dezacorduri familiale

Neînțelegerile în familie, cum ar fi conflictele cu rudele, nu ar trebui discutate în fața copiilor pentru a-i împiedica să simtă loialități divizate sau stres nejustificat.

Fie că este o ceartă mărună sau un scandal considerabil, majoritatea oamenilor au o dramă de familie pe care abia așteaptă să o împărtășească cu cei mai buni prieteni sau parteneri.

Părinții nu ar trebui să discute niciodată dezacordurile lor cu alți membri ai familiei în fața copiilor.

Pentru unii membri ai familiei, discutarea dezacordurilor din familie poate să nu pară o problemă. Poate că un părinte trebuie să-și „avertizeze copilul” sau să explice de ce nu va merge la bunicii lor de Ziua Recunoștinței.

Cu toate acestea, permiterea prejudecăților să se strecoare nu va face decât să-și facă copilul să dezvolte aceleași părtiniri, determinându-l să vorbească urât despre cei dragi.

Însă acest lucru nu este surprinzător când părinții iau în considerare cât de multă influență au asupra copiilor Un studiu publicat în cartea International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences arată că părerilee părinților despre capacitățile fizice ale copiilor lor pot influența puternic motivația și participarea copiilor lor.

Știind cât de puternic contează cuvintele lor, părinții ar trebui să fie foarte atenți atunci când discută dezacordurile cu copiii lor. Din păcate, comportamentul copiilor lor s-ar putea schimba inconștient din cauza informațiilor pe care le primesc.

6.Comparații cu alți copii

Părinții nu ar trebui să-și compare niciodată copiii cu alții, deoarece acest lucru le poate afecta încrederea în sine și îi poate face să se simtă inadecvați.

Deși poate fi dezamăgitor, copiii vor greși la teste sau vor lua decizii nesăbuite. Părinții nu ar trebui să discute niciodată în fața copiilor lor cât de grozavi sunt copiii altora în comparație cu ei.

Nu numai că va rupe legătura dintre părinte și copil, dar va face și al lor copil să devină din ce în ce mai nesigur, scăzându-și drastic stima de sine.

Dacă adevăratele intenții ale unui părinte sunt să provoace schimbare în copilul lor, atunci normalizarea greșelilor este un loc minunat de început.

Profesorul de psihologie Vanessa LoBue spune că cercetările sugerează că spunerea adevărului într-o lumină pozitivă va face din ce în ce mai probabil ca un copil să fie deschis și sincer cu părinții săi. Mai exact, copiii care se așteaptă la rezultate pozitive din a spune adevărul sunt din ce în ce mai probabil să spună adevărul, potrivit unui studiu din 2017.

7. Bârfa

Bârfirea celorlalți în fața copiilor dă un exemplu prost, învățându-i că a vorbi negativ despre oameni este un comportament acceptabil.

Toată lumea a bârfit măcar o dată în viață. Fie că era vorba despre străini sau despre oameni cu care mergeau la școală; bârfa aduce distracție.

Ar trebui să existe întotdeauna o linie fină între ceea ce părinții spun prietenilor și ceea ce spun copiilor lor.

Din păcate, majoritatea părinților au făcut greșeala de a vorbi de rău despre cineva la un moment dat. Când văd ceva suspect într-un magazin, nu se pot abține să nu facă remarci sau comentarii neplăcute în fața copiilor.

Acest lucru este rău deoarece îi învață pe copii să aibă prejudecăți față de străini. Drept urmare, acești copii vor crește probabil vorbind de rău despre ceilalți, distrugându-le în mod efectiv prieteniile pe măsură ce oamenii se îndepărtează încet de modurile lor de judecată.

8. Subiecte controversate precum politica

Discutarea subiectelor controversate, cum ar fi politica, în fața copiilor îi poate deruta sau deranja, deoarece este posibil să nu înțeleagă încă aceste probleme complexe.

Când vine vorba de copiii lor, părinților nu le este frică să vorbească și să spună copiilor lor ce cred despre actualul președinte și politicile sale.

Cu o voce furioasă și ochi frustrați, acești părinți vor discuta despre ceea ce se întâmplă în lumea din jurul lor. Deși acești părinți ar putea presupune că le fac copiilor o favoare, discutarea acestor lucruri i-ar putea răni în cele din urmă.

În primul rând, este de la sine înțeles copiilor le place să repete ceea ce spun părinții colegilor sau profesorilor. Acest lucru poate provoca tensiune în viața școlii deoarece profesorii ar putea să se simtă inconfortabil cu ceea ce copiii le repetă.

În plus, copilul va crește din ce în ce mai stresat, ajungând la epuizare și chiar la depresie. Părinții ar trebui să permită copiilor lor să crească fără a discuta chestiuni controversate.

Nu numai că îi va permite copilului lor să devină mai relaxat, dar îi va permite și să își formeze concluziile atunci când va crește.

9. Dezvăluirea traumelor trecute

Părinții ar trebui să evite să dezvăluie traume personale în fața copiilor deoarece îi poate copleși emoțional și îi poate expune la provocări pe care nu sunt pregătiți să le proceseze.

Din păcate, oamenii vor trece prin evenimente traumatice care le vor redefini viața pentru totdeauna. Indiferent dacă asta implică familie, prieteni, colegi de muncă sau relații din trecut, trauma este un ciclu fără sfârșit care poate modela o persoană în bine sau în rău.

Știind acest lucru, părinții nu ar trebui să discute niciodată despre traume din trecut în fața copiilor. Ese posibil ca părinții să creadă că le fac copiilor o favoare discutând despre aceste traume. La urma urmei, evenimentele traumatice modelează oamenii și le învață lecții valoroase.

Copiii nu ar trebui însă să fie expuși devreme la aceste tipuri de traume. Chiar si auzind despre traume poate avea un impact de durată asupra unui individ. Un studiu publicat în Stress and Health a menționat că simpla ascultare a oamenilor care vorbesc despre trauma lor trecută implică expunerea indirectă la aceasta, ceea ce duce la suferință emoțională.

Acest lucru va distruge percepția copiilor despre lume ca un loc drept, făcându-i să se simtă nesiguri.

10. Împărtășirea insecurităților personale

A vorbi despre nesiguranțe personale în fața copiilor le poate scădea încrederea și sentimentul de securitate în familie.

Toată lumea are nesiguranțe. Fie că au fost nesiguranțe pe care le-au subliniat alții sau nesiguranțe pe care le-au dezvoltat de-a lungul timpului; majoritatea oamenilor pot fi de acord că nu este ușor să te lupți cu aceste gânduri negative.

Știind acest lucru, părinții nu ar trebui să discute niciodată despre nesiguranța lor în fața copiilor. Potrivit unui studiu publicat în Jurnalul de Personalitate și Psihologie Socială, capacitatea unui părinte de a fi cald și pozitiv are un impact direct asupra bunăstării copilului lor.

Cercetătorii au descoperit că afecțiunea părintească îmbunătățesc stima de sine a copilului. Pe de altă parte, a nu avea aceste lucruri duce la scăderea stimei de sine.

Dacă scopul unui părinte este să crească copii care au încredere în ei înșiși, ar trebui să păstreze orice comentariu negativ pentru ei.

11. Evidențierea sacrificiilor parentale

Evidențierea sacrificiilor făcute pentru copii ar trebui evitată deoarece poate crea sentimente de vinovăție și presiune, făcându-i să se simtă ca o povară.

Cei mai mulți oameni au crescut probabil auzind despre câte sacrificii au făcut părinții lor pentru a-i aduce la poziția în care se află astăzi. Acești părinți vor spune ceva de genul: „Am sacrificat totul pentru ca tu să poți trăi o viață de privilegii”.

Aceste comentarii nu funcționează și îi pot lăsa pe copii să se simtă neauziți, frustrați și vinovați. La rândul său, poate cauza această relație odată sănătoasă părinte-copil să se prăbușească, pe măsură ce copiii încep să simtă că nu se pot deschide față de părinții lor.

Acesta este motivul pentru care părinții nu ar trebui să discute aceste lucruri cu copiii lor. Deși aceste comentarii potsă pară minore, ele pot duce la multe probleme dacă părinții nu sunt atenți, notează yourtango.com.