4 moduri de a scoate în evidență ce este mai bun în partenerul tău

Modul în care ne arătăm pentru partenerii noștri are un efect de undă, nu doar asupra încrederii lor, ci și asupra puterii relației în sine. Legăurile se dezvoltă pe efort reciproc și intenție. Când ne concentrăm pe susținerea persoanei la care ținem, creăm genul de legătură în care ambii parteneri pot crește individual și împreună.

Adesea, cele mai mici acțiuni, făcute consecvent, pot avea cel mai profund impact. Încurajarea și recunoașterea autentică ajută la crearea unui mediu în care se simt apreciați și motivați să crească alături de tine. A scoate la iveală tot ce este mai bun în partenerul tău înseamnă crearea unui spațiu pentru ca el să evolueze în modul care îi servește cel mai bine.

Un simplu „Cred în tine” sau „Ai înțeles asta” poate schimba întreaga mentalitate a cuiva, în timp ce criticile frecvente – chiar și bine intenționate – pot provoca îndoiala să prindă rădăcini. Energia pe care o aduci relației tale influențează direct cât de sigur și sprijinit se simte partenerul tău.

Iată 4 moduri puternice de a scoate tot ce este mai bun în partenerul tău, conform cercetărilor:

1. Încurajare, în loc de mustrare

Este ușor să observi ce este în neregulă - ce a uitat partenerul tău să facă, ce ar fi putut face mai bine, etc. Dar sublinierea constantă a greșelilor îl poate face să se simtă ca și cum ar fi sub un microscop, mai degrabă decât într-un parteneriat de sprijin.

Oamenii răspund în mod natural mai bine la încurajare decât la critică. Cu cât îi recunoști mai mult eforturile – indiferent cât de mici – cu atât va fi mai motivat să continue să crească.

Cercetările clasice, publicate în Journal of Marriage and Family, arată că un echilibru între interacțiuni pozitive-negative este crucial pentru stabilitatea și satisfacția relației. Studiul susține ideea că recunoașterea și încurajarea eforturilor pozitive, mai degrabă decât concentrarea asupra a ceea ce este greșit, duce la o mai mare motivație și evoluție în cadrul relațiilor.

În loc să te concentrezi pe ceea ce lipsește, încearcă să înărești ceea ce face bine. Dacă depune efort în ceva, recunoaște. Dacă încearcă să iasă din zona de confort, încurajează-l. O simplă trecere de la „Nu ajuți niciodată cu treburile”, la „Apreciez foarte mult că te ocupi de vase astăzi” face diferența.

Această schimbare a focalizării încurajează creșterea deoarece oamenii răspund în mod natural la recunoaștere și se simt motivați să facă mai mult. Încurajezi un mediu de susținere care împuternicește partenerul tău să se îmbunătățească în continuare, recunoscându-i eforturile sau chiar faptul că încearcă, ceea ce duce, de asemenea, la o relație mai împlinită.

2. Sărbătorește efortul, mai degrabă decât rezultatul

Schimbarea atenției de la rezultate la efort poate avea un impact semnificativ asupra motivației partenerului tău. În cartea sa, Mindset: The New Psychology of Success, Carol S. Dweck explorează modul în care convingerile indivizilor despre abilitățile lor le influențează în mod semnificativ motivația și realizările.

Ea distinge între o „mentalitate fixă”, în care abilitățile sunt văzute ca fiind statice și o „mentalitate de creștere”, în care abilitățile pot fi dezvoltate prin efort și învățare.

Cercetările lui Dweck indică faptul că lăudarea efortului, mai degrabă decât talentul înnăscut, stimulează o mentalitate de creștere, ceea ce duce la o mai mare rezistență și o dorință de a accepta provocările. Această perspectivă sporește creșterea și motivația personală.

De exemplu, dacă partenerul tău lucrează spre un obiectiv de fitness sau învață o nouă abilitate, recunoașterea angajamentului său – mai degrabă decât succesul final – îi întărește încrederea și motivația.

O afirmație simplă de genul „Admir cât de consecvent ați fost cu antrenamentele” sau „Efortul ău de a învăța această nouă abilitate este inspirator” îl ajută să se simtă apreciat dincolo de rezultat. Această schimbare de perspectivă reduce, de asemenea, teama de eșec și încurajează creșterea continuă, întărind încrederea în partenerul tău.

3. Recunoaștere

Întărirea pozitivă poate fi făcută cu un pas mai departe prin crearea unui moment de „campion”, în care împuternicești activ partenerul, recunoscându-i potențialul în fața celorlalți. Această recunoaștere socială nu numai că îi sporește încrederea, dar oferă și o validare externă care îl poate inspira să continue să crească.

De exemplu, ai putea organiza o mică sărbătoare surpriză cu prieteni apropiați sau cu familia pentru a evidenția o realizare de care partenerul tău este mândru. Fie că este vorba despre o realizare personală, succes profesional sau depășirea unei provocări, recunoașterea publică a efortului îi amplifică sentimentul de mândrie și valoare de sine.

Cercetările, publicate în Jurnalul de Personalitate și Psihologie Socială, au descoperit că atunci când un partener se simte susținut de celălalt în timpul unor evenimente pozitive - fie prin recunoaștere, încurajare sau bucurie împărtășită - influențează pozitiv bunăstarea relației.

În plus, un alt studiu, publicat în Jurnalul de Personalitate și Psihologie Socială, oferă dovezi că împărtășirea de vești bune nu numai că sporește valoarea emoțională a evenimentelor pozitive, ci are și beneficii sociale mai largi. Încurajând feedback-ul pozitiv și răspunsurile entuziaste din partea celorlalți, oamenii își pot crește stima de sine și pot cultiva un mediu social mai încrezător și susținător.

Recunoașterea publică a partenerului tău îi întărește atât stima de sine, cât și relația. Acest lucru îi încurajează să continue să lupte pentru creștere și creează un mediu în care știu că eforturile lor sunt apreciate și susținute.

4. Încurajează ieșirea din zona de confort

Încurajarea partenerului tău să iasă din zona de confort poate fi un catalizator puternic pentru creșterea personală. Angajându-vă împreună în experiențe noi, nu numai că îți ajutați partenerul să îmbrățișeze creșterea personală, ci și să dezvolte rezistența ca cuplu.

Asumarea activităților care vă împing pe amândoi din zonele de confort – fie că este vorba de ceva aventuros, cum ar fi drumeții sau parașutism, sau o provocare, precum vorbirea în public – favorizează un mediu de creștere și sprijin reciproc. Aceste experiențe îți îmbunătățesc conexiunea și creează un sentiment de realizare comună.

Un studiu din 2022, publicat în Journal of Social and Personal Relationships, bazându-se pe cercetări din ultimii 20 de ani, trece în revistă „modelul de autoexpansiune” în contextul relațiilor apropiate, explorând modul în care cuplurile experimentează dezvoltarea personală împreună.

Acest model se bazează pe două principii cheie, care evidențiază importanța relațiilor de sprijin în facilitarea creșterii personale:

Principiul motivațional. Oamenii au o dorință înnăscută de a se dezvolta, ceea ce înseamnă că vor să-și îmbunătățească autoeficacitatea, perspectivele, competența și resursele. O modalitate principală prin care oamenii ajung la auto-extindere este prin relații, în care dobândesc noi experiențe, cunoștințe și perspective de la partenerii lor.

Principiul includerii. Când se află într-o relație apropiată, partenerii încep să-și integreze identitățile, perspectivele și resursele reciproc în propriul concept de sine. Acest proces permite indivizilor să se dezvolte prin încorporarea experiențelor și abilităților partenerului lor ca parte a lor.

Dragostea și energia pe care le investiți în relația voastră modelează mediul în care existați tu și partenerul tău. Un parteneriat bazat pe sprijin și inspirație devine un loc în care ambii indivizi evoluează împreună în cele mai bune versiuni ale lor.

Deci, pe măsură ce avansați, întreabă-te Cum pot fi un catalizator pentru creșterea partenerului meu astăzi? Uneori, este nevoie doar de un cuvânt de încurajare sau pur și simplu să arăț încredere în potențialul celuilalt.

Atunci când creșterea este alimentată în cadrul unei relații, aceasta întărește nu numai încrederea individuală, ci și legătura pe care o împărtășiți, creând o dinamică în care ambii parteneri continuă să se ridice și să se provoace reciproc în cele mai bune moduri, potrivit forbes.com.