4 tipuri de introvertiți: Care sunt punctele tale forte?

Există patru tipuri de introvertiți: introvertiți sociali, introvertiți gânditori, introvertiți anxioși și introvertiți reținuți.

Introvertitul social

Când ne gândim la un introvertit, ne gândim adesea la cineva care este timid în situații sociale, dar nu este obligatoriu. Pentru introvertiții sociali, acest lucru se referă mai mult la preferința pentru grupuri mai mici și oameni pe care îi cunosc.

Semnele introvertiților sociali:

-Preferința întâlnirilor mici cu prietenii apropiați sau a conversațiilor individuale

-Să se bucure de activități solitare și să nu se simtă singur atunci când este singur

-Să se simtă epuizat după interacțiuni sociale extinse sau să aibă nevoie de timp pentru a se reîncărca ulterior, chiar și atunci când s-a distrat

-Preferința comunicării prin mesaje text sau online

Sfaturi:

Implicarea în întâlniri mici, unde se pot conecta cu câteva persoane odată și să programeze timp de relaxare după aceea pentru a se reîncărca.

De asemenea, stabilirea unor așteptări clare cu cei dragi poate fi utilă, ținându-i la curent și ajutându-i să înțeleagă.

Nu lăsa presiunea societății să te facă să simți că singurătatea este un defect. Este un punct forte.

Prin urmare, cunoașterea și respectarea limitelor tale este esențială. Este în regulă să spui «nu» evenimentelor care te obosesc. Planifică timpul de relaxare după socializare și concentrează-te pe relațiile care te hrănesc.

Introvertitul gânditor

Introvertitul gânditor prosperă atunci când este lăsat în pace cu gândurile sale. Visarea cu ochii deschiși și gândirea îl împiedică să se simtă copleșit sau deprimat.

Semnele introvertiților gânditori:

-Visarea frecventă

-Implicarea în reflecții profunde

-Introrspecția și conștiința de sine

-Placerea activităților solitare care sunt creative sau angajează mintea, cum ar fi scrisul, pictura sau puzzle-urile

-Starea de pierdere în gânduri în timpul conversațiilor

-Senzația de copleșire în discuțiile rapide

Sfaturi

Un mediu fericit este esențial. Au nevoie să găsească un echilibru, permițând interacțiunea socială care să nu le compromită nevoia de singurătate. Aceasta ar putea arăta ca o excursie cu câțiva prieteni și programarea unui timp independent.

De asemenea, sunt rrecomandate și activități creative și reflexive, practicarea atenției conștiente și împărtășirea perspectivelor tale cu ceilalți.

Aceste obiceiuri au valoare. Introspecția poate alimenta creșterea creativă și personală, și îi poate ajuta să-si organizeze gândurile.

Introvertitul anxios

Introvertitul anxos petrece ore înaintea unui eveniment convingându-se că trebuie să fie prezent, îngrijorându-se de interacțiuni și simțind că ar putea găsi un motiv să se retragă.

Semnele introvertitului anxios

-Senzația de nervozitate sau conștiință înainte sau în timpul evenimentelor sociale

-Evitarea sau teama de interacțiunile sociale (în special cele nefamiliare) din cauza fricii de jenă sau judecată

-Supraanalizarea întâlnirilor sociale anterioare sau reluarea interacțiunilor sociale în minte

-Senzația de confort sporit în medii familiare sau cu persoane de încredere

-Ezitarea de a aborda persoane noi

Sfaturi

Expunerea treptată la situații sociale. Dacă mergi la un eveniment, dar nu stai mult timp, ia un prieten cu tine sau găsește un loc mai mic de întâlnire.

Găsirea unor spații sigure sau a unor persoane care oferă sprijin îi poate ajuta să se implice social în ritmul lor.

De asemenea, este util să caute sprijin din partea unui terapeut. Acesta pot ajuta la abordarea gândurilor și sentimentelor anxioase, la exersarea vorbirii cu ceilalți și la împărtășirea abilităților de auto-compasiune pentru a tee ajuta să combați dialogul interior negativ.

Terapia cognitiv-comportamentală (TCC) poate fi deosebit de utilă, ajutăt la reformularea gândurilor, ducând la emoții mai pozitive și comportamente utile.

Creierul tău încearcă doar să te protejeze, chiar dacă uneori exagerează. Este în regulă să te simți nervos, dar amintește-ți că nu ești judecat atât de aspru pe cât ai putea crede.

Introvertitul reținut

Inrovertitul reținut trebuie să se forțeze să meargă în locuri noi în fiecare zi - la serviciu și chiar în timpul liber. Dacă există o schimbare bruscă sau neașteptată în planul de a ieși în oraș, are nevoie de timp pentru a se pregăti mental.

Semnele introvertitului reținut

-Preferința de a observa grupuri, mai ales înainte de a participa la ele

-Nevoia de timp pentru a se simți confortabil într-un grup nou sau a-și face timp să se „încălzească” cu oamenii

-Sentimentul că va fi pus la punct

-Rezervat în contexte de grup

-Nevoie de timp pentru a lua decizii și a răspunde la întrebări

-Acținează sau răspunde cu atenție și metodic, preferând să gândească înainte de a acționa

-Valoarea rutinelor deliberate și a predictibilității

-Senzația de a se simți mult mai relaxat după încheierea interacțiunilor sociale

-Preferința evenimentelor planificate în locul invitațiilor de ultim moment

Sfaturi

Abordează situațiile în ritmul propriu, îmbrățișând frumusețea unui trai atent.

Ritmul tău este la fel de valid ca al oricui altcuiva. Înconjuoară-te de oameni care îți apreciază grija și nu te împing să iei decizii pripite.

Provoacă-te ușor pentru a te implica mai mult. Recunoaște mai întâi valoarea contribuțiilor tale atente pentru a-ți construi încrederea.

Ascultă-ți instinctul. A fi precaut este, de asemenea, o formă de a fi intenționat, așa că, atunci când este folosit în mod corect, poate fi un punct forte.

Ideea de a-ți comunica nevoile poate fi înfricoșătoare dar asta nu înseamnă că nu va merge bine. Poartă conversația într-un cadru care tte face să te simți cât mai confortabil, cum ar fi să o scrii și să înmânezi scrisoarea persoanei respective sau să poți discuția cu o persoană pe rând, potrivit huffpost.com.

A fi introvertit nu este un lucru rău

Dacă te simți stânjenit de faptul că ești introvertit, nu ești singurul. În același timp, încearcă să nu uiți sau să nu minimalizezi valoarea pe care o oferi.

A fi introvertit, extrovertit, ambivertit - niciuna nu este mai bună decât cealaltă. Toate aceste trăsături de personalitate au puncte forte și caracteristici frumoase.

Într-o societate care uneori pare o cursă pentru a fi cel mai gălăgios sau cel mai agitat, introvertiții amintesc de puterea calmului și a profunzimii.

