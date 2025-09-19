5 tipuri de relații: În ce categorie te regăsești?

Ceea ce face ca fiecare cuplu să fie diferit și unic este modul în care partenerii interacționează unul cu celălalt. Pentru toți cei care urmăresc cuplul, aceste interacțiuni sunt cele care determină cât de compatibili sunt cei doi parteneri.

În timp ce unele cupluri sunt chintesența unei potriviri care par făcute în rai, altele po fi o combinație excentrică. Cu toții ne-am pus întrebarea derutantă: „Cum au ajuns aceștia doi împreună?”, atunci când vedem doi indivizi diferiți unindu-se. Această întrebare și multe conversații cu prietenii după sfârșitul relației sună ceva de genul „la ce te gândea?”, ceea ce arată că dinamica cuplului face ca relațiile să pară mai confuze pentru ceilalți decât sunt în realitate.

Fiecare relație se încadrează într-una dintre aceste cinci categorii:

1. Cuplul perfect

Cuplul perfect îți atrage atenția prin modul în care se completează reciproc și își asumă fără efort obiective comune, spre invidia tuturor. Își completează reciproc propozițiile, împărtășesc o chimie excelentă și par să nu aibă absolut niciun loc pentru probleme între ei.

Puncte de apreciere: Găsirea cel mai bun prieten în partenerul de viață este un vis devenit realitate pentru o relație. Încă de la început, partenerii se simt confortabil unul în preajma celuilalt și învață să gândească și să se comporte ca o singură unitate.

O astfel de compatibilitate deschide calea și pentru o chimie excelentă. Există mult respect reciproc și un spațiu sigur pentru ca partenerii să experimenteze, să învețe și să crească în cadrul relației.

Puncte negative: Relația funcționează doar dacă este autentică. Este ușor să te prefaci că ești ceea ce partenerul tău își dorește să fii, caz în care fundația relației în sine este destul de șubredă. Este greu de crezut că ar putea exista o relație perfectă, motivată exclusiv de dragoste.

Ce să faci? Consideră-te norocos dacă te afli într-o astfel de relație. Deși faptul că arătați grozav împreună în fotografii și vă faceți unul pe celălalt să râdeți este minunat pentru relație. Este, de asemenea, important să știi ce îl motivează pe partenerul tău.

Dacă relația pare a fi numai lapte și miere, s-ar putea să nu fie sustenabilă. Accentul ar trebui să fie pus mai întâi pe construirea unei fundații solide și apoi pe o pagină de Instagram.

2. Cuplul docil

Acesta este genul de dragoste pe care îl vând filmele, în care partenerii ar face orice pentru a fi împreună și a-și dovedi dragostea unul pentru celălalt. Ambii parteneri sunt foarte receptivi la nevoile celuilalt și fac întotdeauna eforturi suplimentare pentru a menține pacea dintre ei. Chiar și conflictele sunt rezolvate rapid prin acord reciproc între parteneri.

Puncte de apreciere: Nu există nimic de nerespectat atunci când cineva îți promite stelele de pe cer. Dragostea este oarbă, iar dacă așa justifică oamenii comportamentul lor, atunci așa să fie.

Sunt dedicați unul altuia și ar fi în regulă să treacă peste defectele celuilalt. Chiar și după ani de relație, cuplul s-ar concentra pe împărtășirea acelei iubiri nepătate unul pentru celălalt, ca și cum ar fi în prima zi.

Puncte negative: Să vorbim despre elefantul din cameră - obsesia. Dragostea de acest fel este periculoasă dacă ambii parteneri nu sunt pe aceeași lungime de undă deoarece crește așteptările oricăruia dintre indivizi. Dacă același tip de iubire nu este reciproc, emoțiile negative, în special paranoia, își fac loc între cuplu.

Ce să faci? Este fantastic să fii un cuplu docil, atâta timp cât există o transparență absolută. De asemenea, este necesar să stabiliți niște reguli de bază încă de la început, în loc să ridicați speranțele și așteptările partenerului la un nivel imprevizibil. Accentul relației ar trebui să fie pus pe iubirea celuilalt și pe înțelegerea nevoilor acestuia, mai degrabă decât pe ideea de a o avea în viața ta.

3. Cuplul polar

Aceasta este dragostea care se dezvoltă între două persoane cu caractere aproape opuse. De exemplu, un partener poate lua decizii emoționale, iar celălalt este mai rațional. Uneori, rolurile pe care le joacă în relație ar putea fi ceea ce îi diferențiază, cum ar fi salvatorul și victima, sau unul care iubește și celălalt nu.

Puncte de atracție: Contrariile se atrag. Găsirea jumătății este definiția dragosteei. În acest caz, cuplul se completează și se unește, umplând un gol pe care altfel îl simt atunci când sunt singuri. Astfel de relații îi ajută pe indivizi să își lărgească perspectiva și să fie capabili să reacționeze la situații într-un mod diferit.

Puncte negative: Forțele opuse provoacă fricțiuni. Există șanse mai mari de dependență excesivă, diferențe ireconciliabile și sentimentul de a fi complet pierduți unul fără celălalt. Persoana mai slabă sau vulnerabilă ar putea părea că face majoritatea compromisurilor, iar cealaltă persoană nu face schimbări semnificative pentru a se adapta partenerului său.

Ce vrei? Astfel de relații pot părea complicate și chiar copleșitoare. Dar arată, de asemenea, că ești de acord să te aventurezi în afara zonei tale de confort și poți gestiona bine provocările. Oamenii iau multe lecții din astfel de relații.

Îi ajută să evolueze. De fapt, cuplurile polare par să meargă mai departe decât credem, iar aceasta este semnătura lor.

4. Cuplul puternic

Să numim aceasta relația 50:50. Le place să aibă succes și imaginea pe care o proiectează lumii ca un cuplu alfa. Se străduiesc nu doar să fie versiunea perfectă a lor înșiși, ci și să lucreze constant pentru a-și menține statutul în viața profesională și de familie. Cuplul știe exact ce își dorește de la relație.

Puncte pozitive: Cine nu și-ar dori să fie cuplul puternic? Ambii indivizi își aduc propriul farmec și carismă care propulsează uniunea înainte. Ambii parteneri știu unde și când să tragă linia. Este ușor pentru astfel de cupluri să se concentreze și chiar să jongleze cu viața personală și profesională.

Puncte negative: Deși majoritatea cuplurilor ar iubi atenția și a fi în vârful jocului, oamenii tind să nu aprecieze cuplurile puternice. Sunt văzuți ca fiind competitivi, egoiști și în căutare de atenție. Cuplul puternic devine uneori obsedat de a fi în vârf și tinde să facă compromisuri în chestiuni precum familia și prietenia.

Ce vrei? Dacă ești motivat și orientat spre carieră și vrei să folosești aceleași principii în viața personală, este în regulă. Atâta timp cât ambii parteneri înțeleg și sunt de acord cu ambițiile celuilalt.

Este în regulă să vrei să fii mai bun în fiecare zi, dar asigură-te că cealaltă jumătate nu este rănită sau nu se simte exclusă în acest proces. Dacă fiecarer joacă corect, acest cuplu poate duce o viață bună.

5. Cuplul practic

Aceasta este o relație în care exprimarea iubirii nu este nici exagerată, nici minimizată. Cuplurile din astfel de relații sunt mulțumite de iubirea pe care o au unul pentru celălalt.

Perspectiva practică asupra vieții îi face să se concentreze asupra iubirii lor, precum și să acorde importanță altor priorități din viață. Cuplul este întotdeauna sincronizat cu nevoile celuilalt dar, în același timp, reușește să pară două entități separate.

Puncte de siguranță: Dragostea rațională este o provocare. Există un echilibru bun în toate, fie că este vorba de dragoste, certuri și aventuri. Nu există dramă și nu există prostii. Ce să nu iubești?

Puncte negative: Dragostea nu urmează niciodată un model sau reguli stabilite. Fiecare persoană experimentează emoțiile în mod diferit, iar când vine vorba de o relație romantică, este necesar să împărtășești și să poți împărtăși acele emoții și sentimente. Este ușor să te simți învinovățit sau neauzit în astfel de relații. Compartimentarea emoțiilor în relații s-ar putea dovedi monotonă în timp și se poate simți ca o altă corvoadă.

Ce să faci? În primul rând, acceptă faptul că relațiile devin monotone în timp. Dacă cuplul este de aceeași lungime de undă și are canale de comunicare deschise, ar trebui să-și facă timp unul pentru celălalt să discute lucruri nu tocmai practice, cum ar fi emoțiile, sentimentele, temerile și visele lor. Acest lucru ar face relația și pe toți cei implicați în ea mai puțin mecanici și mai umani, potrivit yourtango.com.